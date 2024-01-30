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中國
2024-01-30 18:08:30

上海星巴克被圍棋迷佔領 近半冇點餐「由朝玩到晚」

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上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片)

上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片)

內地澎湃新聞報道，上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。惟有棋友觀察，現場一半以上的人都有點餐，但有10多人沒有。

該間星巴克位於普陀區中潭路，有棋友表示這兒是自發形成的「據點」，他們有一個近400人的棋友群，當中有圍棋教師、業餘小提琴演奏者、股民、律師、退休人員等，年齡從青少年到長者都有，通常會在周一、周四、周六的下午1點半到這裡「捉對廝殺」。

上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片) 上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片) 上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片) 上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片) 上海一間星巴克咖啡店成為圍棋愛好者對弈的好去處，二樓大部分座位常被約30多名棋友佔據，甚至有人未點餐卻「由朝玩到晚」，店方對此提出兩大要求，包括下棋時保持安靜，並希望大家能盡量點餐。(澎湃新聞圖片)

「低成本的娛樂項目」

一位首次來這裡下棋的大學生說，上海少有適合下圍棋的地方，在網上看到影片後慕名而來，覺得這裡下棋氛圍很好。「90後」圍棋教師王小姐覺得，在此下棋是一個低成本的娛樂項目，「買一杯咖啡，就可以一個下午甚至到晚上都在這裡下棋」，她指上海少有適合下圍棋的地方，「即使你願意花錢，可能也很難找到」。

店方提出兩大要求

但人來得多了，就會吵鬧，星巴克的總部也知道有一群棋迷在該店下棋，令員工的壓力也很大，店長向棋友提出兩點要求：第一，下棋時安靜一點，不要影響到看書、複習功課的客人；第二，希望大家盡量都能點餐。

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內地網民對此表示「畢竟是經營場所，別人怎麼做生意？其他顧客坐哪？不得不承認星巴克的包容和大度」、「我覺得這有點過份。可以去圖書館下棋，保持安靜」、「明明可以去棋牌室，這間星巴克太無奈了」、「地方政府應該考慮開放一些公眾文化設施，歡迎這些棋友入會進駐」、「星巴克可以衍生出各種特色咖啡店」。
 

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