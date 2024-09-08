上海格鬥美女遇色狼「不還手」　選擇報警：怕把他打殘廢

近日，上海一男子酒後強吻美女遭報警被逮捕，受害人徐小姐竟是格鬥運動員，稱「怕把他打殘廢」選擇報警。這一新聞登上新浪微博熱搜後引發內地網友熱議。

據上海警方7日通報，5日凌晨3時許，23歲的周男酒後在上海市靜安區茂名北路某超市門口強制猥褻一名女性，目前已被依法刑事拘留。事後，有內媒報道指該案受害者竟然是一名綜合格鬥（MMA）運動員，之所以選擇報警是希望保護更多女生。

據內媒《紅星新聞》7日報道，當事人徐女士稱，那個男的一直想親我，當時想打他，但怕把他打殘廢所以選擇報警，並表示「如果不把這個人抓起來的話，後面還有女生會受到這樣的對待，害怕她們保護不了自己」。徐女士還稱，希望更多女生可以保護自己。

這一新聞登上熱搜後，引發內地網友熱議，有人認為有點可惜：「明明打得過對方，又怕把對方打殘疾了，有點憋屈啊。」「小姐姐還是太善良了，這變態揍幾頓就老實了。」「所以說連練格鬥的女孩也不敢輕易回擊，不敢想像如果是其他女孩子遇到是什麼後果。」