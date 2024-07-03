上海江蘇賊戴「人皮面具」入屋盜竊　成犯案新手法(有片)

上海及江蘇分別有賊人戴「人皮面具」入屋盜竊。其中上海有4戶家庭被盜逾10萬元人民幣(下同)財物，江蘇則有5戶家庭損失約3萬元財物，案件先後被偵破，拘捕2名賊人及檢獲作案時戴上的硅膠人臉面具。
今年3月，上海閔行某小區接連發生盜竊案，4名住戶共損失逾10萬元財物。警方接報後，次日在外省市拘捕盜賊並追回全部贓物。經查，賊人作案時戴上硅膠人臉面具，偽裝成老人模樣潛入居民家中盜竊。徐州警方近日亦破獲一宗盜竊案，經初步偵查，嫌疑人從5戶家庭中盜走的現金、首飾、數碼產品等物品，案值在3萬元左右。徐州警方指出，嫌疑人作案時，往往會穿著網上購買的電力部門工作服，一旦遇到受害人返回，他就謊稱是自己是電力檢修人員。他還隨身攜帶從網上購買的矽膠面具，預備隨時進行「換臉」偽裝，逃避警方追捕。經初步查實，該嫌疑人涉案近20次，目前，該嫌疑人已被刑拘。
報道：人臉面具偽裝成為作案新手法
《法治日報》報道，矽膠人臉面具由特種矽膠或類似材料制成，通常應用於電影、電視劇或舞台劇化妝。多地警方提醒，以矽膠人臉面具偽裝成新面孔實施犯罪，正成為一些不法分子作案的新手法。在電商平台上，「人皮面具」關鍵詞已被系統屏蔽，搜索後顯示「沒有找到相關商品」，但以「硅膠面具」就能搜索出大量同類商品，包括「面具成人全臉硅膠頭套」「易容真人換臉皮人皮面具」「老年硅膠面具人臉全臉」等，也有商家宣稱可私人定製面具、頭套，核心賣點是「超逼真」「仿真定製」，售價幾元至幾萬元不等。