上海江蘇賊戴「人皮面具」入屋盜竊　成犯案新手法(有片)

上海及江蘇分別有賊人戴「人皮面具」入屋盜竊。其中上海有4戶家庭被盜逾10萬元人民幣(下同)財物，江蘇則有5戶家庭損失約3萬元財物，案件先後被偵破，拘捕2名賊人及檢獲作案時戴上的硅膠人臉面具。

今年3月，上海閔行某小區接連發生盜竊案，4名住戶共損失逾10萬元財物。警方接報後，次日在外省市拘捕盜賊並追回全部贓物。經查，賊人作案時戴上硅膠人臉面具，偽裝成老人模樣潛入居民家中盜竊。徐州警方近日亦破獲一宗盜竊案，經初步偵查，嫌疑人從5戶家庭中盜走的現金、首飾、數碼產品等物品，案值在3萬元左右。徐州警方指出，嫌疑人作案時，往往會穿著網上購買的電力部門工作服，一旦遇到受害人返回，他就謊稱是自己是電力檢修人員。他還隨身攜帶從網上購買的矽膠面具，預備隨時進行「換臉」偽裝，逃避警方追捕。經初步查實，該嫌疑人涉案近20次，目前，該嫌疑人已被刑拘。