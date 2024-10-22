上海漢結婚3年無仔生　驚揭無睪丸但有子宮

內地一名結婚3年的男子因婚後不育問題前往醫院就診，意外發現自己無睪丸卻有子宮，經過專家會診後確診為「先天性腎上腺皮質增生症」，其實他生理上是女性。該病屬於「性發育異常」(DSD)疾病，會導致患者外生殖器呈現不明顯的性別特徵，影響性別判斷。

綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，上海一對夫婦結婚3年一無所出，求醫後驚揭，原來丈夫没有睾丸，但有子宫，卻未見卵巢，檢測結果顯示，其實他是「她」。上海市兒童醫院表示，這位病人的病情與腎上腺皮質激素合成異常有關，是常染色體隱性遺傳病，患者因腎上腺分泌過量雄激素，導致外生殖器男性化，雖然外觀上被視為男性，但實際上內生殖器屬於女性特徵。在病人要求按照男性生活的前提下，一方面在外院做手術恢覆完整男性外生殖器，另一方面在兒童醫院性發育疾病臨床診治研究中心專家門診接受口服雄激素治療，同時口服醋酸氫化可的松抑制腎上腺來源雄激素，病人目前仍以男性身分生活。