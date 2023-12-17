上海獨居翁靠街坊照應死後贈300萬房產　妹爭產稱兄多年前已患精神障礙

上海寶山區一名獨居老人，妻子和兒子均已去世，生活長期受到當水果攤販的街坊劉某一家照料，死後將價值300萬元人民幣（約331萬港元）房產贈與給對方，不料老人妹妹等親屬為分遺產提告。據《澎湃新聞》報道，一審判決書顯示，涉案房屋及房屋內財物歸劉某所有。

稱診斷出腦梗塞、老年癡呆等

此前多家媒體報道，老人把自己晚年和遺產都託付給劉某，其中包括自己價值300萬元人民幣的房產，相關扶養協議進行了公證。2021年12月31日，老人去世，老人的妹妹等家屬對遺產分配提出異議，雙方對簿公堂。

據悉老人妹妹和外甥等多人辯稱，2017年之前，其兄長已經出現精神障礙，行為能力應當受限；2017年7月住院時，老人被診斷出腦梗塞、老年癡呆等情況，後續由於劉某帶走老人，無法進行進一步確診，老人簽署《遺贈扶養協議》時不具備完全民事行為能力，簽署協定當屬無效。