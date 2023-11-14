上海現天價咖啡一杯6200元人民幣　網友：價格很提神

許多人早上都要來杯咖啡！但在上海出現了一杯要價6200人民幣的咖啡，網友戲稱這樣的價格，光看就讓人很提神。上海文青咖啡店遍地開花，不過有一家新開幕的店家，因為推出天價咖啡迅速爆紅，一杯竟要價6200元人民幣。
創下生豆拍賣價紀錄
有內地媒體聞訊來到店家看看，發現裝潢簡陋，店內僅有幾張沙灘椅和石頭，為何推出如此嚇人的天價咖啡？店家解釋這款要價6200元人民幣的天價咖啡，是今年的大賽冠軍，更創下了生豆競拍價紀錄，目前已經被預訂並取走。據了解，而這款要價6200元人民幣一杯的咖啡，是一款「標王咖啡」飲品，並且只有一杯。咖啡豆品種是Carmen Geisha（卡門藝妓），2023年巴拿馬卡門莊園水洗藝妓組冠軍，得分為96.5，創了新的杯測評分紀錄。店內工作人員表示，該批次咖啡生豆的標價很高，全球產量總共只有20多公斤，且以每公斤約1萬美元的價格打破生豆競拍價紀錄，「我們（豆子）是競賽那一批來的。」
而除了要價6200元人民幣的咖啡之外，還有1288元人民幣「托圖瑪斯」（totumas），以及4988元人民幣的「卡門」（carmen），但店家向內地媒體透露，至今未有人點過。消息曝光後，不少網友紛紛表示，「價格很提神」、「明天出去擺攤賣饅頭，一個饅頭2800元，我能上熱搜不」、「喝的不是咖啡，應該是黃金鑽石湯吧」、「這咖啡抵得上一支手機了」等等。
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