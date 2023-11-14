上海現天價咖啡一杯6200元人民幣　網友：價格很提神

許多人早上都要來杯咖啡！但在上海出現了一杯要價6200人民幣的咖啡，網友戲稱這樣的價格，光看就讓人很提神。上海文青咖啡店遍地開花，不過有一家新開幕的店家，因為推出天價咖啡迅速爆紅，一杯竟要價6200元人民幣。

創下生豆拍賣價紀錄 有內地媒體聞訊來到店家看看，發現裝潢簡陋，店內僅有幾張沙灘椅和石頭，為何推出如此嚇人的天價咖啡？店家解釋這款要價6200元人民幣的天價咖啡，是今年的大賽冠軍，更創下了生豆競拍價紀錄，目前已經被預訂並取走。據了解，而這款要價6200元人民幣一杯的咖啡，是一款「標王咖啡」飲品，並且只有一杯。咖啡豆品種是Carmen Geisha（卡門藝妓），2023年巴拿馬卡門莊園水洗藝妓組冠軍，得分為96.5，創了新的杯測評分紀錄。店內工作人員表示，該批次咖啡生豆的標價很高，全球產量總共只有20多公斤，且以每公斤約1萬美元的價格打破生豆競拍價紀錄，「我們（豆子）是競賽那一批來的。」