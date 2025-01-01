上海男參加公司尾牙宴飲酒太多送院不治　法院：公司負20%賠償責任

上海市一名45歲男子參加公司尾牙宴喝了多杯白酒，突然表示身體不適，要躺在地上休息，同事不以為意，直到尾牙結束散場，同事才赫然發現他已沒有氣息身亡，家屬將公司告上法院，近日開庭審理。

喝了多杯白酒後已坐不住躺在地上

《極目新聞》報道，這名45歲陸姓男子在上海一家公司擔任銷售，2024年年初他在外地出差，特地趕回上海參加公司尾牙。由於到場時尾牙已進行到一半，於是他隨便吃了幾口飯菜，就拿起酒杯開始敬酒。

但他喝了多杯白酒後，就在椅子上坐不住了，摔倒在地。同事把陸男扶起來，他又滑了下去，並向同事表示要休息一會兒，於是就直接躺在地上。當時這一幕還被同事拍下來，打算留著第二天打趣，影片顯示，陸男側臉趴伏在地板上，臉部、耳朵、手掌明顯發紅，雙眼緊閉，眉頭緊皺，全程沒有打呼聲。直到晚上9時尾牙結束，同事們散場離開時，卻赫然發現怎麽也喊不醒陸男，緊急把他送往醫院，但不幸的是當晚就被確認死亡。