上海男外遇生子逼糟糠之妻離婚　終與新歡反目鬧官非

《看看新聞》報道，男子劉俊和妻子丁莉於2000年結婚，雙方約定好不生小孩。但於2017年，劉男認識女子陳飛，兩人地下情交往4年，陳女懷孕。劉男說，他當初只是「說着玩玩」，其實想要小孩，於是陳女生下孩子，他們還帶着孩子與劉男母親，四人一起拍了「全家福」，儼然一家人。

上海市一對夫妻結婚20多年，雙方約定好不生小孩，豈料老公外遇，不但與小三生下孩子，還與婆婆四人拍了全家福，儼然一家人，男子與妻離婚後，這段婚外情也變調，小三怒控男子棄養，雙方鬧進警局。

2023年，劉男向妻子坦白出軌，妻子黯然離婚。而陳女「扶正」後，這段婚外情卻開始變調，去年4月，陳女跑到劉男母親住處大吵大鬧，指控劉男棄養，騙她生完孩子後不管不問，她還四處掛黑白照、燒紙錢、噴字辱罵劉男。

雙方簽訂贍養費協議

由於事情越鬧越大，警方介入調查發現，陳女和劉男在鄰居眼裏就像一對夫妻，孩子出生證明父親欄寫的也是劉男。

事件曝光後，劉男被警方以涉嫌重婚罪逮捕，陳女也因涉嫌尋釁滋事罪被扣留，至於贍養費雙方則簽訂協議，由劉男支付一筆過13.2萬元人民幣（約14.1萬港元），以及每月再支付5,500元人民幣（約5,880港元）至孩子成年，事件才落幕。