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中國
2023-09-06 18:20:00

上海男子偷渡緬甸當荷官進行詐騙　卻因騙不到人被老闆趕回國

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根據上海市法院消息，男子2020年6月在求職網站上找工作，接著接到一個「王總」的來電，對方告知自稱在國外經營酒吧，需要在國內找些幫手，還貼心地給男子預訂了機票，邀請他直飛緬甸邊境加盟。

記者鄒慈芸／綜合報道

上海一名男子，在2020年偷渡到緬甸當「荷官」進行詐騙，不料因為業績太差騙不到人，被老闆趕走，回國後還得接受司法的審判。根據上海市法院消息，男子2020年6月在求職網站上找工作，接到一個「王總」的來電，對方告知自稱在國外經營酒吧，需要在國內找些幫手，還貼心地給男子預訂了機票，邀請他直飛緬甸邊境加盟。男子到了邊境後，徒步走了兩個多小時的山路穿越邊境，又搭乘7、8個小時的巴士，等到男子從在車上睡醒後，才發現自己根本不是來做酒吧服務，而是電信詐騙，集團負責人還威脅，不想做的話，先付5萬元人民幣的交通費用才可以離開。最後男子無奈之下，只能成為詐騙集團的一員，該團隊約20人，每個人會拿到工作專用的手機，在各大社群媒體上物色「獵物」，最後他成功的與一名被害人接觸，以線上賭城為愰子，騙取對方10萬元人民幣，自己從中獲利2萬元人民幣。

「業績」只有1人被趕回國

不過在那之後，男子再也沒騙到人，業績就只有1人，後來集團老闆看不下去，才將他趕回內地。回國後男子因涉嫌詐騙罪，依法被提起公訴，法院審理後認定，被告以非法佔有為目的，在境外夥同他人採用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數額巨大，其行為顯已觸犯刑律，構成詐騙罪，考量被告坦白、認罪認罰，減輕處罰，判其有期徒刑一年三個月，罰金3萬元人民幣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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