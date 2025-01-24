上海男拜完財神即偷香油錢　全程被拍下人贓並獲

接報後，派出所立即聯繫正在附近巡邏的民警到場處置，最終在財神廟門口將嫌疑人姚某抓獲。起初姚某還想狡辯稱自己並沒有盜竊，而當民警從他口袋中搜出被盜的香火錢300元（約322港元）以及作案工具時，姚某才低下頭無話可說。

自製工具粘取紅包

到案後，姚某對自己盜竊廟中香火錢的違法行為供認不諱。據其交代，因農曆新年臨近，打起了廟裏功德箱的主意，於是帶着自製工具與小手電筒來到財神廟，先是在財神面前拜了拜，在查看周圍沒有工作人員後，他用手電筒確認功德箱內錢的位置，再用自製工具從功德箱的縫隙口處，伸入粘取裝有錢的紅包，沒想到剛得手就露了馬腳。

姚某以為拜了財神之後，就可以依靠小聰明心安理得地發一筆橫財，可惜這種不勞而獲的思想最終讓他落入法網。目前，姚某因盜竊被浦東警方依法行政拘留。

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