上海男拜完財神即偷香油錢　全程被拍下人贓並獲

上海一名男子日前去財神廟，扮成香客燒香拜拜，趁四下無人用自製工具伸進油錢箱黏香油錢，過程全被閉路電視拍下來。
狡辯稱自己並沒有盜竊
據《魯中晨報》報道，1月12日中午，浦東公安分局王港派出所接到轄區財神廟工作人員報警稱：「有一名香客在進廟後一直在油錢箱附近徘徊且刻意避開工作人員與其他香客，形跡十分可疑。」
接報後，派出所立即聯繫正在附近巡邏的民警到場處置，最終在財神廟門口將嫌疑人姚某抓獲。起初姚某還想狡辯稱自己並沒有盜竊，而當民警從他口袋中搜出被盜的香火錢300元（約322港元）以及作案工具時，姚某才低下頭無話可說。
自製工具粘取紅包
到案後，姚某對自己盜竊廟中香火錢的違法行為供認不諱。據其交代，因農曆新年臨近，打起了廟裏功德箱的主意，於是帶着自製工具與小手電筒來到財神廟，先是在財神面前拜了拜，在查看周圍沒有工作人員後，他用手電筒確認功德箱內錢的位置，再用自製工具從功德箱的縫隙口處，伸入粘取裝有錢的紅包，沒想到剛得手就露了馬腳。
姚某以為拜了財神之後，就可以依靠小聰明心安理得地發一筆橫財，可惜這種不勞而獲的思想最終讓他落入法網。目前，姚某因盜竊被浦東警方依法行政拘留。
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