上海男童騎平衡車做核酸被拒 擸刀大罵「我必須砍死他」

上海閔行區顓橋鎮一個小區上周六進行核酸檢測，據報一名多次騎平衡車去做檢測而屢被勸喻「無下次」的10歲男童，當日下午6時許再次騎平衡車去到檢測點，結果工作人員拒絕為其做檢測，而男童竟就折返家中取菜刀，再回到檢測點，用菜刀指著防疫人員大吵大鬧，被制服後還不斷尖叫「沒有人可以阻止我！我必須砍死他！我必須砍死他！」
家人指男童「有毛病」 喝防疫人員「不要再刺激他」
根據網上流傳片段，該名男童極力掙脫後，還聲稱要自殺，大叫「我活著有甚麼意義」。男童家人無奈站在一旁，不時安撫男童，又大喝指罵男童的防疫人員「不要再刺激他了！他有毛病！」旁邊一名疑似男童母親的女子不斷手用機錄影男童情況，然後不斷按手機，男童一度搶走手機大力掟落地。最後男童騎平衡車與家人離開現場。
顓橋鎮政府表示，事發當日，該名男童因在核酸檢測時騎平衡車被志願者勸阻而情緒激動，持刀與志願者爭執，後被居民制止，由家長帶回，現場無人受傷，「屬地警方已約談家長，責成加強監護」。
網民熱議：還是個孩子，這麼暴戾！
事件掀起微博網民熱議，不少網民批評，「還是個孩子，這麼暴戾！」、「沒救了」、「這孩子在(再)不管就完蛋了」、「平時寵慣了，無法無天，要接受社會的洗禮了」、「這種孩子就是缺人管教，你沒看他對著長輩就是一耳光啊」。有網民就質疑，「騎平衡車為甚麼不給核酸？這時候的孩子叛逆期，你不和他講好真的容易衝動的」，其他網民回應稱，「做核酸還得騎平衡車？受傷了又得怪別人吧」、「我看他們鄰居說過，前幾次檢測人員已經跟他說過了，說這樣萬一戳傷喉嚨不好，也告訴他再騎平衡車就不給他做了。其實還是家長的問題，慣壞了，小霸王執意要騎，家長根本管不了或者不想管」。
疑似知情者：男童母稱兒子患躁鬱症
還有疑似知情網民引述涉事男童母親在微信群組的聲明，指「孩子早前被診斷為雙相情感障礙(舊稱「躁鬱症」) 一直在接受治療，醫生建議孩子母親在小孩發病時錄影以便於病情分析，小孩極度敏感容易被他人的生硬態度激怒」。