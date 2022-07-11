上海男童騎平衡車做核酸被拒 擸刀大罵「我必須砍死他」

網民熱議：還是個孩子，這麼暴戾！ 事件掀起微博網民熱議，不少網民批評，「還是個孩子，這麼暴戾！」、「沒救了」、「這孩子在(再)不管就完蛋了」、「平時寵慣了，無法無天，要接受社會的洗禮了」、「這種孩子就是缺人管教，你沒看他對著長輩就是一耳光啊」。有網民就質疑，「騎平衡車為甚麼不給核酸？這時候的孩子叛逆期，你不和他講好真的容易衝動的」，其他網民回應稱，「做核酸還得騎平衡車？受傷了又得怪別人吧」、「我看他們鄰居說過，前幾次檢測人員已經跟他說過了，說這樣萬一戳傷喉嚨不好，也告訴他再騎平衡車就不給他做了。其實還是家長的問題，慣壞了，小霸王執意要騎，家長根本管不了或者不想管」。 疑似知情者：男童母稱兒子患躁鬱症 還有疑似知情網民引述涉事男童母親在微信群組的聲明，指「孩子早前被診斷為雙相情感障礙(舊稱「躁鬱症」) 一直在接受治療，醫生建議孩子母親在小孩發病時錄影以便於病情分析，小孩極度敏感容易被他人的生硬態度激怒」。