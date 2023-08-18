上海男舌吻醉女友時慘遭咬斷半條脷　味覺全失獲判賠44萬元

綜合內媒報道，小唐和小王（均為化名）原是一對情侶，2019年2月16日晚應邀參加小王朋友婚禮，小唐疑似在婚宴上喝開了，結束後酒興未盡，情緒激動地在馬路中間大喊大叫，小王見狀上前欲以親吻安撫小唐，不料卻被小唐當場咬斷舌頭，血流如注。

部分語言功能亦喪失

小王緊急到醫院治療，被診斷為舌部缺損1/2，部分語言功能喪失，味覺功能基本喪失，後經鑑定構成八級傷殘。此後雙方爭吵不斷終至分手，更鬧上法院，小唐表示當時自己醉酒，已經「斷片」完全不記得，很後悔酒後失態傷人，願向小王致歉並支付10萬元人民幣（約10.7萬港元）「補償款」。

不過，小王對金額並不滿意，要求小唐賠償其造成傷害的各項費用，總計49萬餘元人民幣（約53.2萬港元），上海虹口法院審理後認為，完全民事行為能力人因醉酒致暫時沒有意識，或失去控制造成他人損害，應當承擔起部分賠償責任，小唐酒後將小王咬傷，該損害結果因小唐過錯，非小王過錯造成，最終法院判決，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計44萬元人民幣（約47.3萬港元）。

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