上海百歲人瑞3689人創新高 最長壽112歲

有「長壽之城」之稱的上海，百歲老人數量再破當地紀錄，達到3,689人，當中最長壽的男、女人瑞分別有111歲及112歲，而現年99歲的「準百歲老人」亦有2,589人。多位百歲老人分享長壽秘訣，主要都是保持心情愉快、不吃得過飽等，還有「關心國家大事，家裡的小事少管」。

對於長壽秘訣，今年剛剛100歲的鄭金龍總結為「早飯吃得好，中飯吃七分飽，晚飯吃得更少」，又提到自己心態一向較為樂觀，平時喜歡刮痧，身體很健康。同樣100歲的仇醒亞亦稱，「人心胸開闊很要緊，關心國家大事，家裡的小事少管，家和萬年好」，退休後每日「讀書看報做摘抄」。102歲的沈德驊也表示，「吃東西不能吃得過飽」，平時喜歡吃紅燒肉和魚，但不會吃過量，「而且火鍋、煙酒之類不碰……當然最關鍵的還是要心情愉快」。

7對百歲夫妻歷年最多

「最浪漫的事，是牽著你的手慢慢變老」，今年榜單更有7對百歲夫妻，數量歷年最多。102歲的朱祖鋼和103歲的鄭逸珠，是百歲夫妻「榜首」，加起來有205歲。朱伯伯脾氣急、鄭婆婆性格溫潤，剛好互補，結婚80載以來都很少吵架，而且老而不倦，仍對新事物感好奇，還學識使用即時通訊軟件加入「家庭群組」，每日看兒孫發布的動態，了解他們的生活。

上海百歲老人從1953年的1人逐步增至2011年的1,000人，再到2017年的2,000人、2020年的3,000人，至去年突破3,500人。根據指標，每10萬人中有超過7名百歲及以上老人，就屬於「長壽地區」。上海在2010年首次達到該指標，到去年，上海每10萬人之中就有23.5名百歲及以上老人。面對越來越多人「長命百歲」，上海市養老服務發展中心副主任凌偉表示，「我們會從社會福利保障制度的建設、為老服務社會環境的營造這些方面去入手，讓全社會共同營造弘揚中華民族愛老、助老、敬老的文化傳統美德」。