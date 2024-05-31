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中國
2024-05-31 18:01:23

上海科企老闆「還不起62億」走佬 近千員工失業被拖糧

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上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在網上爆料，指公司老闆陳群突然失聯，上午還在上班，下午卻已「走佬」，拖欠着極目未來園員工逾800人的兩個月工資未發，公司已解散，招牌亦被拆除。

上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在網上爆料，指公司老闆陳群突然失聯，上午還在上班，下午卻已「走佬」，拖欠着極目未來園員工逾800人的兩個月工資未發，公司已解散，招牌亦被拆除。

上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在網上爆料，指公司老闆陳群突然失聯，上午還在上班，下午卻已「走佬」，拖欠着極目未來園員工逾800人的兩個月工資未發，公司已解散，招牌亦被拆除。有員工已報警，當趕到公司老板別墅找人時，發現現場僅留有一張A4紙和一個USB，紙上寫明老板因無法兌付投資人合計62億元（人民幣．下同），「只能選擇逃避」。

上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在網上爆料，指公司老闆陳群突然失聯，上午還在上班，下午卻已「走佬」，拖欠着極目未來園員工逾800人的兩個月工資未發，公司已解散，招牌亦被拆除。 極目未來園公告。 有員工已於5月27日報警，指陳群於5月24日上午9點去向不明，5月26日他來到陳群所在別墅中尋人時，發現已人去樓空，在一個房間內，僅留有一張A4打印紙和一個U盤，該打印紙上寫著「陳群無法兌付投資人的錢合計62億，最終選擇逃避」。 極目科技突然解散 極目科技突然解散

一名員工透露，5月27日下午當吃完午飯，數名部門負責人在開會，「當時神色就不太對」。之後他們告訴下屬，集團投資人已「走佬」，現時集團沒有錢，也發不出工資，叫大家未來兩天不用上班，即日就可以把東西帶走，到5月30日再回來拿離職和欠薪證明。

該員工指公司從5月10日起一直沒有出糧，目前估計拖欠4月、5月共兩個月的薪水。他還表示，極目科技在上海的部門主要從事科技、寵物和財富板塊，目前逾800名員工加入微信群組準備討薪。

老闆別墅已人去樓空

有員工已於5月27日報警，指陳群於5月24日上午9點去向不明，5月26日他來到陳群所在別墅中尋人時，發現已人去樓空，在一個房間內，僅留有一張A4打印紙和一個U盤，該打印紙上寫著「陳群無法兌付投資人的錢合計62億，最終選擇逃避」。

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公開資料顯示，陳群是一位從業多年的股權投資人，目前仍擔任多家公司的法人、股東和高管。天眼查顯示，陳群還持有著上海極目銀河數字科技有限公司12.721%的股份。

員工曾質疑公司業務過度擴張

報道指，上海極目銀河的擴張的速度相當快，成立一年多已擁有至少10間子公司與控股公司，且在全球40多個城市設立分支機構或辦事處，總員工數量大約1,000人，去年宣稱已經完成元宇宙、生成式人工智慧、雲端運算及寵物等領域的投資佈局。不過有員工質疑公司業務面鋪得太廣，很多板塊在創業階段基本是不賺錢，但在年度會議上，高層告訴他們，如果這些業務中至少有1至2個成功，那公司就能夠賺更多錢去養其他部份業務。

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