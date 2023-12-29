上海等多地最低能見度不足50米　中央氣象台6年來首發大霧紅色預警

受輻射降溫、高濕以及持續不利的大氣擴散條件共同影響，中央氣象台29日發布最高級別大霧紅色預警，為2017年來首次，局部地區能見度低於50米，上海郊區白茫茫一片，網友忍不住調侃「可以拍西遊記了」。 山東28日夜間起大霧彌漫 上海大部郊區從27日半夜開始起霧，能見度小於500米，其中崇明、金山、寶山、松江、青浦、奉賢、閔行、浦東等區的局部地區能見度不足200米。放眼望去霧茫茫一片，車輛路過只隱約可見輪廓。 另一頭山東28日夜間起多地大霧彌漫，出現能見度低於200米強濃霧，局部能見度不足50米，截至29日晨間，當地共有35個最高級別大霧紅色預警生效，其中山東臨沂平邑縣發布大霧紅色預警信號，最低能見度僅25米。

12月29日續發布大霧紅色預警 據「中國天氣網」消息，中央氣象台12月29日6時發布大霧紅色預警，稱預計12月29日早晨至上午，河北東南部、山東大部、河南東部、安徽中北部、江蘇、上海、浙江北部、重慶西部等地的部分地區有大霧。 其中，河北東南部、山東中西部、安徽北部、江蘇北部和東部、上海南部等地的部分地區有能見度低於200米的強濃霧，河北東南部、山東中西部、江蘇北部和東南部、安徽北部等地的部分地區有能見度低於50米的特強濃霧。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章