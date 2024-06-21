上海網紅咖啡店女店員情緒失控 咖啡粉兜頭潑客人：你投訴呀(有片)

內地社交平台昨日(20日)流傳影片，上海「網紅」咖啡店Manner Coffee有女店員與女客人爭執期間突然情緒失控，將整杯咖啡粉兜頭潑向客人面上並嚎叫「你投訴呀」。Manner總部回應指，涉事員工已被辭退。

涉事員工已被辭退 監控影片顯示事件發生於威海路716店，在周一(17日)早上10時許，有女顧客與一名女店員因故爭執。女客人表示要投訴店員後，女店員突將手中的一杯咖啡粉潑向對方面上，女客呆了一呆，不知如何反應。她之後定過神來撥走身上咖啡粉，指責女店員情緒有問題「你幹嘛呀，瘋了吧你是」，女店員則繼續重覆大聲嚎叫「你投訴呀」，要同事勸阻。

網民指工作壓力大 影片瘋傳後，Manner咖啡總部回應指，知悉事件後已緊急處理，涉事門店夥伴換人，女店員已被辭退，公司會嚴肅跟進事件。 多位在Manner任職咖啡師的內地網民表示，工作壓力非常大，「8小時內個人出品500杯咖啡」、「遲到、事假都會扣全勤獎1,000元」、「很多老員工都是把自己比喻成牛馬」。亦有消費者指該店員人手不足，希望對服務行業多些包容理解，「也只有一個店員，又要線下買單，線上訂單，從做咖啡到打包，想想都忙不過來，所以現在店員都是面無表情像機器一樣的服務。」

官網顯示，Manner coffee於2015年在上海成立，主打產品有拿鐵咖啡，濃縮咖啡，意式咖啡，是中國最大的精品咖啡連鎖品牌之一，但仍嚴重依賴上海市場。