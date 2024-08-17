上海翁外遊後收1.6萬電話單　拒交漫遊費：只發了條朋友圈

不少人會在社交平台分享旅遊見聞，上海一名老翁去年赴尼泊爾遊玩8天，期間發微信朋友圈曬照片，不料回家收到帳單當場嚇傻，電訊費用竟高達1.6萬元人民幣（約1.74萬港元）！

據《澎湃新聞》報道，上海市民王先生反映，2023年12月，他68歲父親前往尼泊爾旅遊，在落地尼泊爾後，老人在開始行程前發了條朋友圈，之後就收到了電訊公司發來的短信，提示電話費已超500元人民幣（約544元港元）。

電訊公司發短信提示

回國後，收到電話費帳單竟累計高達1.6萬元人民幣，王先生隨即向電訊商反映，客服人員根據流量單價進行計算，稱目前內地手機在尼泊爾的電信流量費用是1KB/0.01元人民幣、1MB/10.24元人民幣，而且「上不封頂」。以此計算，1GB流量費用確實需要人民幣上萬元。

王先生向記者表示：「好在老人只用了1個GB的流量，如果用了10個GB？15個GB？我是不是要賣房子了？」雖然此後他們一家與電訊商多次協商，但雙方始終未能達成一致。除了天價漫遊費，協商8個月期間，這張未繳納帳單還產生近9,000元人民幣（約9,798港元）的滯納金。