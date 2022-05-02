上海老人院活人裝屍袋送殯儀館 4人免職1醫生釘牌

微博昨日瘋傳幾條不同角度的影片，指上海普陀區一間老人院「上海新長征福利院」將未死的老人裝入屍袋，準備運去殯儀館火化，幸兩名殯儀館職員發現「屍體」有異，呼叫老人院職員出來查看。老人院職員最後將老人運回院內。 殯儀館：有死亡證才會去運屍 涉事老人院及普陀區民政局均證實有此一事，強調老人已轉送醫院治理，情況穩定，涉事老人院又就事件致歉。官媒《人民日報》旗下《健康時報》則引述負責今次運屍的寶山區殯儀館方面指，職員發現老人未死後，已將其送回老人院，並強調「有死亡證才會去拉人」。 民政局對涉事老人院啟動行政處罰程序 上海普陀區政府今日下午公布調查結果，免去區民政局副局長黃耀紅、區民政局養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成、新長征福利院院長葛芳的職務，並分別黨紀、政務立案，作進一步調查；區民政局局長張建東亦被黨紀立案調查。涉事姓田醫生則被吊銷醫師執業證，由公安機關立案調查。區民政局已對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組展開後續工作。



老人院職員見老人未死 繼續毛巾蓋面拉埋屍袋 根據相關影片，「屍體」被裝入運屍車後，兩名殯儀館職員遲遲未關上屍櫃門，低頭查看再拍拍「屍體」後，連聲質問老人院內的職員「你們確認這個人死了嗎？」又重複強調「他在動」。老人院職員推擔架床出來，兩名殯儀館職員將「屍體」放上去後打開屍袋，拿走蓋在「屍體」臉上的毛巾後，馬上確認「活的。活的，看到了吧，活的」。老人院職員也確認後，卻將毛巾蓋回老人臉上，還拉上屍袋。殯儀館職員馬上喝止說「不要再蓋著他了」，但老人院職員未有理會，轉身返回老人院，與其他職員商討對策，然後再出去將老人推回老人院內。期間有目擊者大叫「這是草菅人命呀」、「這個要打110(報警)呀」。 網民斥「這是殺人」 憂「恐怕不是第一次發生」 內地網民對事件極為震驚和憤怒，直言「這是殺人，別搞甚麼疏忽道歉了」、「這是道歉就可以解決的問題麼？」、「還好熱心人拍了視頻，不然真的說不清楚。活這麼大，也算長見識了」、「比這更讓我生氣的是福利院工作人員的下意識動作，當發現活著的時候繼續把毛巾蓋在別人臉上」。有網民就質疑，「關鍵死亡證明書哪裡出的？哪個醫生開的？」、「這個福利院恐怕不是第一次幹這種事情」。還有網民感慨，「昨天看到新聞覺得像假的，但是今天實錘……作為已經在小區封閉了52(天)的我們來說，已經不知道上海的底線是甚麼」、「上海這幾個月比過去兩年的奇幻新聞加起來都多」。 微博網民反應：