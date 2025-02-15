上海老闆涉露械性騷擾面試者　警：年滿70歲依法不處罰

內地一名27歲女子日前到上海市一家公司應徵治療師，豈料在面試時，該公司73歲董事長以「考察治療手法」為由，當場脫褲露鳥，要求按摩下體，女子為保工作驚恐照辦，但事後極度不適，報警處理。

要張女當他「乾女兒」

內媒《大風新聞》報道，受害張姓女子10日在網上曝光這起事件，女子表示，當時她在網上看到上海一家紡織公司，招聘「康復理療師」，於是寄履歷應徵，上月20日張女表示收到朱姓董事長電話，要她前往面試。

21日下午，她依約前往面試，朱男以「考察治療手法」為由，要求張女為他處理腰疼問題，並支付200元人民幣（約215港元）治療費。張女回憶經過：「他讓我進到辦公室裏的臥室，做正式治療。我打開燈，他卻讓我關上。」朱男還一直要張女當他「乾女兒」，擔任他的私人治療師。