上海老闆涉露械性騷擾面試者　警：年滿70歲依法不處罰

內地一名27歲女子日前到上海市一家公司應徵治療師，豈料在面試時，該公司73歲董事長以「考察治療手法」為由，當場脫褲露鳥，要求按摩下體，女子為保工作驚恐照辦，但事後極度不適，報警處理。
要張女當他「乾女兒」
內媒《大風新聞》報道，受害張姓女子10日在網上曝光這起事件，女子表示，當時她在網上看到上海一家紡織公司，招聘「康復理療師」，於是寄履歷應徵，上月20日張女表示收到朱姓董事長電話，要她前往面試。
21日下午，她依約前往面試，朱男以「考察治療手法」為由，要求張女為他處理腰疼問題，並支付200元人民幣（約215港元）治療費。張女回憶經過：「他讓我進到辦公室裏的臥室，做正式治療。我打開燈，他卻讓我關上。」朱男還一直要張女當他「乾女兒」，擔任他的私人治療師。
整個過程持續近2小時
張女說，豈料期間朱男突然脫下褲子，露出生殖器，並引導她在下體周圍推拿：「他提出這些要求，我有極強的不適感，一直在拒絕。我讓他把褲子穿上，但他只是換了個姿勢。」張女說，整個過程持續近2小時，她強忍着做完，但返家後忍不住噁心、顫抖，張女忍無可忍，決定報警。
朱男隨後被警方調查，警方雖確認他實施猥褻，但因年滿70歲，根據法律不予行政拘留，張女認為非常不合理，於是決定曝光此事，要求民事賠償討回公道。
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