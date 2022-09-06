上海街頭現性暗示雕塑 當地人轟對兒童及青少年「有特別不良影響」

藝術與色情如何界定？上海一名姓常男子近日去到青浦區徐涇鎮夏都小鎮遊覽時，發現內有不少雕像，於是逐個欣賞，卻赫見有雕像動作怪異，甚至出現「赤裸裸的性器官」。常男於是拍片放上社交媒體，批評「這些雕像已經不是性暗示了，而是性器官造型和性動作，畢竟是在公共場所，青少年和兒童他們看到了，肯定會產生一些特別不良好的影響」，要求相關方面拆除。

網民：放在社區內或公共場所確實不雅

不少網民認同常男的觀點，怒斥「查查誰雕刻的問問他這雕像寓意是甚麼，他的目的是甚麼！」又指「想像一下，帶孩子出去這一帶玩，看到了就問家長。這個怎麼回答？恐怕誰都會尷尬」、「放在某些特定場所沒有問題，放在社區內或公共場所確實不雅」。有網民更直指，「別扯藝術，不符合大眾審美的不叫藝術，那叫嘩眾取寵罷了」。

不過，也有不少網民認為，「舉報那些還不如多點性教育，看甚麼都羞恥」、「雖然那東西確實沒啥美感，但以『性暗示』和『不良影響』為批判理由確實太鯊必了，都2022年了還談性色變」。有網民就表示，「夏都小鎮我經常去的，那雕塑一直在那的，小鎮裡小雕塑很多的。小朋友看了才不會七想八想，只有人大人看了才會七想八想」。還有網民反諷，「應該再把所有圖書影視作品，涉及性暗示的內容都刪除，擲鐵餅者、斷臂維納斯、大衛這一類的世界著名雕塑也要嚴厲打擊」。

網民：這不是單純性教育的問題

有網民就以天津河邊的雕像為例，質疑「要照這樣，天津河邊的雕像也得換唄？」但有網民認為兩者「不是一個層次」，又稱「這不單純是性教育的事，再怎麼教育，也不好把生殖器官的雕塑擺放在公共場所吧，就好比你已經很瞭解性知識了，但是你願意看到一個露陰癖的人朝你走過來，擺弄他的丁丁嗎？上海雕塑和這個不是一個層次啊」。

上海夏都小鎮：收到投訴後已更換雕塑

夏都小鎮方面昨表示，涉事雕像是雕塑家唐音的《元源》作品系列，「反映了雕塑家對生命力量的肯定，以及關於人類源頭新的理解與闡釋」，接到投訴後，已第一時間更換雕塑。夏都小鎮是一個集購物中心、商業街、別墅住宅及酒店為一體的綜合商業區，總建築面積約15萬平方米，建築風格為歐陸式。