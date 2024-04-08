上海超市電梯「食人」　婦人踩空捲入絞爛雙腳恐截肢(有片)

上海奉賢區的萬家福超市上周四(4日)發生扶手電梯恐怖事故，一塊踏板「離奇消失」導致一名30多歲的女顧客「踩空」，下半身捲入絞爛雙腳，近一小時始救出，醫院指事主已無生命危險，惟恐有截肢風險。

上海奉賢區的萬家福超市上周四(4日)發生扶手電梯恐怖事故，一塊踏板「離奇消失」導致一名30多歲的女顧客「踩空」，下半身捲入絞爛雙腳，近一小時始救出，醫院指事主已無生命危險，惟恐有截肢風險。市場監督管理局已介入調查，事故原因正進一步勘驗。

事發於當日下午近4時半，監視畫面顯示事主由自動扶梯上樓購物，涉事扶梯有一塊踏板「離奇消失」，她不幸地正好「踩空」，腿部隨即被捲入，電梯還繼續運行，有男職員見狀按下緊急煞停鈕，此時，女子腰部以下已被捲進扶梯。消防人員接報後15分鐘後到場，因扶梯內部結構複雜，經過30多分鐘救援，才能成功將女事主救出。

護士：皮和肌肉被扯下 骨頭外露

女事主丈夫盧先生昨日(7日)表示，妻子因買菜出事，收到院方通知他急赴探望，看到的是妻子包好的雙腿，但從護士的描述中聽到的是難以想像的畫面，「骨頭外露，皮和肌肉被扯下，非常恐怖」。醫院翌日(5日)曾發出病危通知書，指患者雙側下肢皮膚套脫傷、右股骨內髁骨折、雙側髕骨骨折、雙側股骨外髁骨折等情形。雖經積極搶救與治療，仍有可能發生意外情況，甚至死亡。盧先生指妻子仍在急診加護病房，仍面臨截肢風險，已進行第二次手術，目前無生命危險，專家團隊將根據恢復程度，再考慮下一步治療。

