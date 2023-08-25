上海路人拍片稱高架道路現「超大裂縫」　當局澄清：只是截面不同

記者鄒慈芸／綜合報道

上海一處高架道路被人發現，底部疑似出現一條大裂縫，引發民眾擔憂行車安全，所幸相關單位到場檢查後，確認只是牆樑結構不同，所以出現截面未貼合的狀況，虛驚一場。

有網友在網上發布影片，表示自己行經上海市虹橋鎮一處高架下方時，突然發現高架底部伸縮縫連接處，出現了大裂縫，讓他擔心駕駛的行車安全。

官方：該處墩頂兩側樑高不同

該影片上傳後，引起廣大網友討論轉傳， 上海市交通委員會注意到消息後，與檢測單位前往現場檢查，經高架維護團隊核實，影片中橋上對應的樁號為TJ00，具體位置處於虹橋南高鐵平台出口進建虹高架。

陝西高速大橋路面塌陷，還好當時沒有車輛通過。（圖／翻攝微博）