上海路人拍片稱高架道路現「超大裂縫」　當局澄清：只是截面不同

記者鄒慈芸／綜合報道
上海一處高架道路被人發現，底部疑似出現一條大裂縫，引發民眾擔憂行車安全，所幸相關單位到場檢查後，確認只是牆樑結構不同，所以出現截面未貼合的狀況，虛驚一場。
有網友在網上發布影片，表示自己行經上海市虹橋鎮一處高架下方時，突然發現高架底部伸縮縫連接處，出現了大裂縫，讓他擔心駕駛的行車安全。
官方：該處墩頂兩側樑高不同
該影片上傳後，引起廣大網友討論轉傳， 上海市交通委員會注意到消息後，與檢測單位前往現場檢查，經高架維護團隊核實，影片中橋上對應的樁號為TJ00，具體位置處於虹橋南高鐵平台出口進建虹高架。
陝西高速大橋路面塌陷，還好當時沒有車輛通過。（圖／翻攝微博）
委員會補充說明，該處墩頂兩側樑高、樑的結構形式不同，一側為主線、混凝土橋樑，截面較大；另一側為匝道、鋼結構橋樑，截面較小，經全面檢測，該處不存在設計和結構安全問題，請民眾無須緊張。
陝西發生一宗高架橋意外
不過陝西發生了一宗高架橋意外，一處高速大橋橋頭路面三分之二突然塌陷，導致車輛無法通行，發生回堵，事發路段運營管理公司獲悉，有關部門人員已趕赴現場搶修，未接到人員傷亡及車損報告，塌陷原因正在調查。
連續傳出的高架道路意外也讓民眾擔心，這些路段可能在風吹雨打後，路面結構已經不穩，負責單位若沒有定期進行維修，下一次可恐造成重大傷亡。
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