上海迪士尼打擊黃牛　身分證實名購票一天只能買一張

上海迪士尼樂園20日宣布，將於下月23日起正式實行全新實名制購票政策，遊客必須憑身分證購買門票，且同一到訪日僅限購買一張門票，以打擊日益猖獗的黃牛問題。
每名遊客必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票
上海迪士尼樂園20日宣布，將於下月23日起正式實行全新實名制購票政策，遊客必須憑身分證購買門票，且同一到訪日僅限購買一張門票，以打擊日益猖獗的黃牛問題。
《第一財經日報》報導，上海迪士尼樂園目前已採取實名制購票制，一名遊客可憑身分證購買5張門票，但由於黃牛依然猖獗，因此將更加限縮購票方式。根據新規，每名遊客必須憑本人有效官方身份證件，購買本人門票，且一張有效身份證件在同一到訪日期，僅限購買一張門票，至於購票時每名遊客必須提供本人的有效身份證件號碼。
網友：建議演唱會也這麽搞
報導指出，新規定上路後，意味著每個購票者，都必須綁定身份證，也就是無法代購門票。報導引述業界認為，這項新規定對於打擊囤票、炒票等黃牛違法行為，有積極遏止作用，更有利於維護上海迪士尼樂園票務市場秩序，以及遊玩秩序和遊玩環境。
網友透露，「我們去的時候，一人一張卡片，就是門票了」、「建議演唱會也這麽搞 不是本人進不去」，還有人表示，「近期公共事件確實太多了」，不過也有人擔心長輩孩子不會買票或沒有身分證，「老人小孩買票怎麽搞？」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章