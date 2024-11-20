上海迪士尼打擊黃牛　身分證實名購票一天只能買一張

上海迪士尼樂園20日宣布，將於下月23日起正式實行全新實名制購票政策，遊客必須憑身分證購買門票，且同一到訪日僅限購買一張門票，以打擊日益猖獗的黃牛問題。

每名遊客必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票

上海迪士尼樂園20日宣布，將於下月23日起正式實行全新實名制購票政策，遊客必須憑身分證購買門票，且同一到訪日僅限購買一張門票，以打擊日益猖獗的黃牛問題。

《第一財經日報》報導，上海迪士尼樂園目前已採取實名制購票制，一名遊客可憑身分證購買5張門票，但由於黃牛依然猖獗，因此將更加限縮購票方式。根據新規，每名遊客必須憑本人有效官方身份證件，購買本人門票，且一張有效身份證件在同一到訪日期，僅限購買一張門票，至於購票時每名遊客必須提供本人的有效身份證件號碼。