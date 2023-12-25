上海迪士尼新園區出意外 女童中途跳車執髮箍被後車輾撞(有片)

上海迪士尼於上周三(20日)開幕的新園區「瘋狂動物城」，其中一個遊覽車項目「熱力追蹤」發生事故。有樂園遊客在社交平台指，昨日(24日)下午乘坐遊覽車「熱力追蹤」期間，一名女童中途掉了髮箍，「結果跳下去撿」，但遊覽車繼續前行，女童一度追著跑但未能返回車上，及後被駛至的另一輛遊覽車撞到輾壓，「還在車上的母親急得大喊女兒名字」，項目隨即暫停，據報道女童及後需送院。 女童下車大喊「我的髮箍」 旁人斥「你怎麼可以跑下去的」 網傳影片顯示，事發時該名女童大喊「我的髮箍」，不久後她出現在拍片者乘坐的遊覽車旁邊，有人問「這個小朋友為何下車了」、「你怎麼可以跑下去的」；再幾秒後傳出多人驚呼，項目隨即暫停並亮燈。

新園區開幕剛5天 今早恢復營運 該網友表示，「熱力追蹤我們那一輛車有個小孩，說是東西(髮箍)掉了，然後突然間跳下了車去撿東西。之後就看到小孩在跟著車跑，過了一會兒車子到另一個區域就看不見小孩了。項目停了，聽到了小孩的哭聲。過了幾分鐘，就有工作人員去到了前面，後來又過了一會，工作人員進來把我們帶出去了。」 該網友還在評論區補充說：「小孩跳下車之後還在運行，跟著我們車跑了一小會，她家長還有我們車上的人都很著急喊她快點上車，車子過了一小會才停下。項目停了之後，家長被壓桿壓著不能下車，當時她跟我們車上的人道歉了。」