上海迪士尼禁遊客攜帶啤牌內進　保安：這裏不是棋牌室

上海迪士尼又惹出爭議！最近有遊客入園前因為被保安翻查行裝，發現攜帶啤牌而被禁入，甚至被要求另外花錢放置物櫃才行。他表示帶啤牌只是為了在排隊時消磨時間，而翻查入園規定根本沒有這一項，他氣得PO網投訴。

據《封面新聞》報道，一名劉先生12日帶著一家人，從天津遠赴上海迪士尼。本來想開心共享天倫之樂，卻在門口就被擋了下來。

長途旅行隨身攜帶

在影片當中，他與一名胸前別有「安全」的上海迪士尼保安人員發生爭執，原來是保安為了安檢翻查他的行裝，稱裏面的啤牌是「違禁品」，不准帶入遊樂園內。行裝內被禁止攜帶入園的，還有孩子用的嬰兒指甲剪刀及小型手電筒。

面對質疑，他大動肝火，怒嗆對方「為甚麼撲克牌（啤牌）不能帶進來」。對此，男保安回應稱：「這裏是迪士尼樂園，不是棋牌室。」劉姓男子表示，他翻查過上海迪士尼的入場規定，並沒有禁止攜帶啤牌，他稱：「帶撲克牌只是為了排隊時打牌，長途旅行隨身攜帶一副撲克牌，很難理解嗎？」。