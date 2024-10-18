上海迪士尼禁遊客攜帶啤牌內進　保安：這裏不是棋牌室

上海迪士尼又惹出爭議！最近有遊客入園前因為被保安翻查行裝，發現攜帶啤牌而被禁入，甚至被要求另外花錢放置物櫃才行。他表示帶啤牌只是為了在排隊時消磨時間，而翻查入園規定根本沒有這一項，他氣得PO網投訴。
據《封面新聞》報道，一名劉先生12日帶著一家人，從天津遠赴上海迪士尼。本來想開心共享天倫之樂，卻在門口就被擋了下來。
長途旅行隨身攜帶
在影片當中，他與一名胸前別有「安全」的上海迪士尼保安人員發生爭執，原來是保安為了安檢翻查他的行裝，稱裏面的啤牌是「違禁品」，不准帶入遊樂園內。行裝內被禁止攜帶入園的，還有孩子用的嬰兒指甲剪刀及小型手電筒。
面對質疑，他大動肝火，怒嗆對方「為甚麼撲克牌（啤牌）不能帶進來」。對此，男保安回應稱：「這裏是迪士尼樂園，不是棋牌室。」劉姓男子表示，他翻查過上海迪士尼的入場規定，並沒有禁止攜帶啤牌，他稱：「帶撲克牌只是為了排隊時打牌，長途旅行隨身攜帶一副撲克牌，很難理解嗎？」。
園方：具體以現場為準
消息一出，引發網友熱議。有人留言說：「這麼普通的東西為何不讓帶」；「撲克哪有甚麼危險？」；「我帶過，被收了」；「難道真有人花大價錢進園只為打牌？」
過去就有遊客，因為不想排隊等到腳痠，帶折疊椅進上海迪士尼而被阻擋。而安檢處翻檢行裝的做法，也一度引發爭議。有網友批評，怎麼遊樂園的安檢比機場和地鐵更嚴格。
這回又因遊客帶啤牌而被禁止入園鬧上媒體版面，對此上海迪士尼回應，園內是沒有明確規定不能攜帶啤牌：「但是門口有安檢人員，具體以現場為準。」
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