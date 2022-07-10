上海迪士尼突停電 網民懷疑「天氣太熱」(更新)

【22:00更新】《新聞晨報》引述上海迪士尼方面表示，園區電力已於晚上7時全面恢復，有遊客被困在部分遊樂設施，並無發生因停電而受傷等情況。

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上海今日錄得攝氏40度高溫，打破當地7月上旬高溫紀錄，上海迪士尼更懷疑「熱到停電」。微博多名網民今午5時許發文，吐槽「上海迪士尼停電啦」、「來迪士尼玩第一個項目就停電了」、「迪士尼也停電了，我都啥運氣」、「離譜，這高溫熱得迪士尼一大半都停電了」，還有網民聲稱被困於「加勒比海盜」遊戲設施中。

上海迪士尼客服：未完全恢復供電

上海《新聞晨報》引述在場人士稱，電力很快恢復正常，「自己去的玩具總動員那片區域發生停電了，過了一會之後就恢復正常了」。還有網民表示，「(停電)大概一個小時左右，六點多就來電了」。不過，該報記者晚上7時53分致電上海迪士尼，客服表示部分區域仍然停電，工作人員正積極搶修，「目前還沒有接到完全恢復的通知」。

《北京青年報》則引述上海迪士尼客服指，今日下午有七、八個項目停電，包括「明日世界」的「創極速光輪」及「玩具總動員」(港稱「反斗奇兵大本營」)多個項目，具體情況和原因正在調查中，目前未收到停電將影響明日開園的通知。

上海迪士尼：無收到遊客受傷消息

「極目新聞」亦引述上海迪士尼工作人員指，園區部分區域停電，已採取緊急措施，無收到遊客因停電受傷的消息。至於是否高溫導致停電，工作人員表示不清楚。