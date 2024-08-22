上海迪士尼「廁所卡」限時20分鐘 女子超時需再排隊崩潰跪地(有片)

上海迪士尼一名女遊客大哭的短片近日上了內地社交平台熱搜話題，她在排隊等候遊玩項目期間去廁所，因超過了規定的20分鐘「廁所卡」時限，與工作人員發生爭執不果後跪地崩潰大哭。 上海迪士尼設立的「廁所卡」制度設立初衷是為維護排隊秩序，當遊客排隊等待遊玩項目期間如需上廁所，可向工作人員領取一張登記卡，記錄離開的時間、地點和排隊的位置。如果遊客在20分鐘內回來，就可以回到原來的排隊位置。但一旦超過了20分鐘，就必須重新排隊。

涉事女子去完廁所後，回來被工作人員告知，因超時需要重新排隊，她情緒激動與工作人員爭執，更用雨傘攻擊工作人員，隨後倒地崩潰大哭，事後工作人員將爭扶上輪椅送離現場。 內媒質疑遊客急增 20分鐘對女性不太友善 此事迅速在網上發酵引發關注。部分網民認為既然有規則在先，女子就應當遵守，又哭又鬧是缺乏規則意識的「巨嬰」行為，亦有人認為迪士尼樂園遊客眾多，規定只可用20分鐘上廁所並返回似乎過於苛刻，處置方式不近人情。 內媒《新京報》發表評論文章指出，上海迪士尼於暑假期間遊客急增，而廁所設施沒有增加，容易大排長龍的女廁，如果仍維持20分鐘的時間限制，會否對女性不太友善。上海市旅遊部門表示，迪士尼樂園的廁所可能會在某一個時段出現人龍。工作人員應該做好相應的客流疏導和管理，並且輔助遊客排隊。