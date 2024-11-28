上海迪士尼「電動輪椅」氾濫　年輕人懶走路租輪椅慘變碰碰車場

上海迪士尼有不少年輕人因為懶得走路，租電動輪椅到處移動。（圖／翻攝微博）

上海迪士尼最近傳出「電動輪椅之亂」，有不少懶得走路的年輕遊客，向樂園外的黃牛租輪椅，在園區內橫衝直撞宛如碰碰車。

上海迪士尼門口有商家現場吆喝租賃電動輪椅

據《上觀新聞》等內地媒體綜合報道，近日在內地各大平台，坐電動輪椅遊迪士尼成了熱門話題。有網友稱，在上海迪士尼門口，有商家現場吆喝租賃電動輪椅，在網路上也有類似的服務，一天的出租費約200元人民幣，遇到旅遊旺季甚至得提前預約。

據悉，大多的客戶群是不想走路的年輕人，還有部分網友在網路上分享「上海迪士尼輪椅攻略」。

發文寫道，「迪士尼玩了一天居然一點都不累，建議大家到園遊玩必須租一輛電車輪椅，因為園區裡面大的可怕，一天走下來差不多15公里的樣子」，還有人上傳遊樂設施門口被輪椅擠爆的照片。