上海迪士尼「電動輪椅」氾濫　年輕人懶走路租輪椅慘變碰碰車場

上海迪士尼最近傳出「電動輪椅之亂」，有不少懶得走路的年輕遊客，向樂園外的黃牛租輪椅，在園區內橫衝直撞宛如碰碰車。
上海迪士尼門口有商家現場吆喝租賃電動輪椅
據《上觀新聞》等內地媒體綜合報道，近日在內地各大平台，坐電動輪椅遊迪士尼成了熱門話題。有網友稱，在上海迪士尼門口，有商家現場吆喝租賃電動輪椅，在網路上也有類似的服務，一天的出租費約200元人民幣，遇到旅遊旺季甚至得提前預約。
據悉，大多的客戶群是不想走路的年輕人，還有部分網友在網路上分享「上海迪士尼輪椅攻略」。
發文寫道，「迪士尼玩了一天居然一點都不累，建議大家到園遊玩必須租一輛電車輪椅，因為園區裡面大的可怕，一天走下來差不多15公里的樣子」，還有人上傳遊樂設施門口被輪椅擠爆的照片。
網友：甚至有情侶兩人坐一部
事實上，《上海迪士尼樂園遊客須知》明確指出，遊客可繼續攜帶以下載具或車輛進入上海迪士尼度假區全域，包括了手推輪椅，不少於三個車輪且時速不超過16公里/小時的電動輪椅，但僅允許用於輔助因殘障、高齡或有特定健康狀況而行動不便的遊客攜帶。
消息一出，讓許多網友抱怨，大批輪椅已經影響一般遊客的玩樂體驗。有人表示「上海迪士尼應該是世界上輪椅最多的地方吧」、「有人像開卡丁車，不斷橫衝直撞」、「一個個把輪椅開得像碰碰車一樣」、「一家三口坐輪椅，情侶一人一部，絕了！」、「甚至有情侶兩人坐一部的，一個坐輪椅一個坐腿上。」。
還有人建議上海迪士尼，既然已經管了露營車，應該連輪椅都得順便好好管一下。
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