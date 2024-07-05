上海醫生被指私傳患者麻醉時裸照　院方暫停其醫療工作

據多家內媒報道，3日，有網友實名檢舉稱，上海市東方醫院創傷外科主任、主任醫生孫某新私下傳播病人麻醉時裸照，以及180份病人手術訊息，還勾引病人上床，引發關注。

暴露了病人隱私部位

據檢舉人余小姐稱，她本人曾是孫某新的患者，2022年11月至12月，孫某新曾向她傳送一位女性患者被麻醉後接受治療的照片和影片，2023年6月，孫某新又向她傳送一名患者被麻醉後接受治療的照片。

余小姐指出，這些照片和影片在傳送給她時均未打碼，暴露了病人的隱私部位。此外，孫某新還在2022年、2023年分別向她傳送過多張圖片，涉及病人身分證字號等個資。她還指控孫某新利用職權，獲取病人信任及發生關係，事後用各種手段摧殘對方的精神狀態。