上海醫生被指私傳患者麻醉時裸照　院方暫停其醫療工作

據多家內媒報道，3日，有網友實名檢舉稱，上海市東方醫院創傷外科主任、主任醫生孫某新私下傳播病人麻醉時裸照，以及180份病人手術訊息，還勾引病人上床，引發關注。
暴露了病人隱私部位
據檢舉人余小姐稱，她本人曾是孫某新的患者，2022年11月至12月，孫某新曾向她傳送一位女性患者被麻醉後接受治療的照片和影片，2023年6月，孫某新又向她傳送一名患者被麻醉後接受治療的照片。
余小姐指出，這些照片和影片在傳送給她時均未打碼，暴露了病人的隱私部位。此外，孫某新還在2022年、2023年分別向她傳送過多張圖片，涉及病人身分證字號等個資。她還指控孫某新利用職權，獲取病人信任及發生關係，事後用各種手段摧殘對方的精神狀態。
已暫停醫療工作
據公開資料，上海市東方醫院（同濟大學附屬東方醫院）是當地著名的公立醫院，涉事醫師孫某新為同濟大學教授、主任醫師、醫學博士，同濟大學及南京醫科大學博士生導師，上海市東方醫院本部創傷外科主任，中國國際緊急醫療隊（上海）執行隊長。
據《新京報》報道，3日下午，上海市浦東新區衛健委一工作人員稱，已接獲通報訊息，相關部門正在調查處理此事。3日晚，上海市東方醫院表示已接獲通報，目前，院方已暫停孫某新醫生的醫療工作，並配合醫院及相關部門調查。
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