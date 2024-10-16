上海醫院復古風格「一秒到歐洲」 網紅湧打卡被批阻礙病人(有片)

內地「無處不打卡」風潮持續，連醫院亦成為景點。上海有醫院突成為網民打卡熱點，甚至有網紅作直播，原來院內外牆設計充滿歐陸風情，令身處其中的一間咖啡店更成為人氣拍照地。有市民批評影響就醫，院方強調會加強管理，阻止商業拍攝，確保患者就醫體驗。

網紅佔據長椅 攜帶反光板三腳架 上海第一婦嬰保健院（西院）外觀採歐洲復古設計，令院內一間歐式風格咖啡店突然人氣急升，被網民形容為「一秒到歐洲」、「拍出了在歐洲的感覺」、「很浪漫、很法式」，吸引許多網紅到現場，以咖啡店為背景，或在庭院的長椅上拍照，許多人還攜帶反光板、三腳架、補妝包等專業設備，特意邀請攝影師來此拍攝。此舉也引起了一些市民的不滿，他們認為這影響了正常的就醫秩序，「病人就診後看到一群人在拍照，感覺不太合適」。

咖啡店的店長指，每天下午和周末確實較多民眾到來拍照，但暫未收過投訴，該咖啡店主要服務院內的醫護人員、患者及其家屬，並非供外來遊客拍照打卡，「不希望有人專程來拍攝，影響到診療環境」。上海市第一婦嬰保健院表示，西院經過全面翻新後，吸引了市民前來拍照打卡。醫院對此持續關注，強調作為公立專科醫院，提供專業的醫療服務、舒適的環境和優質的就醫體驗是其核心職責。未來，醫院將在現有管理基礎上進一步加強，防止商業拍攝、長時間佔用休息座椅及使用專業設備等行為，確保醫院的正常運作，為患者創造更加舒適的就醫環境。

