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2023-09-08 14:30:24

上海雌雄大盜偷遍MUJI門市　自設「品牌代理」網店8折銷贓半年賺26萬

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上海一對鴛鴦大盜偷遍上海無印良品門市。（圖／翻攝新民晚報）

記者李宗芳／綜合報道

日系品牌無印良品（MUJI）在內地出現「品牌代理」網店，不只商品8折銷售，還提供「有求必應」進貨服務，擁有一眾粉絲。近日，上海浦東警方逮捕一對「鴛鴦大盜」，才知該網店實為銷贓管道。

據《新民晚報》報道，上海浦東前灘地區一家商場內的無印良品店鋪日前清點貨物時，工作人員發現少了幾件衣物，隨即向浦東公安分局前灘派出所報警稱遭遇了盜竊，價值數百元人民幣。

曾在無印工作熟知防盜「死角」

警方調閱監控隨即鎖定一男一女疑犯，當警員上門只見屋內密密麻麻堆了千餘件衣物及各類物件，都是無印良品的商品，幾乎達到了可以直接開店的規模。

到案後「雌雄大盜」坦承其「發家史」，疑犯劉某與妻子左某都有正職工作，劉某曾在無印良品工作，熟知店內購物流程，也清楚店內防盜「死角」，於是夫妻倆配合利用家裏留存的無印良品包裝袋，避開監視器從店內順利偷走衣物。

1400餘件「存貨」價值20餘萬元

由於無印良品商品品類繁多，衣食住行一應俱全，夫妻倆幾乎偷遍上海所有門市，從幾件到數十件再到數百件，只要顧客有所要求，他們便趁周末節假日「進貨」，逛店、挑選、盜竊、打包、速遞，網店生意興隆，直至被警方抓獲。

截至案發，劉某、左某兩人半年多來已在網上銷售被盜物品1700餘件，非法牟利26萬元人民幣（約28.2萬港元），他們家中堆積的未出售的被盜物品仍多達1400餘件，店家初步估計價值20餘萬元人民幣（約21.7萬港元）。目前，兩人因涉嫌盜竊已被浦東警方刑事拘留。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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