上海雌雄大盜偷遍MUJI門市　自設「品牌代理」網店8折銷贓半年賺26萬

記者李宗芳／綜合報道

日系品牌無印良品（MUJI）在內地出現「品牌代理」網店，不只商品8折銷售，還提供「有求必應」進貨服務，擁有一眾粉絲。近日，上海浦東警方逮捕一對「鴛鴦大盜」，才知該網店實為銷贓管道。

據《新民晚報》報道，上海浦東前灘地區一家商場內的無印良品店鋪日前清點貨物時，工作人員發現少了幾件衣物，隨即向浦東公安分局前灘派出所報警稱遭遇了盜竊，價值數百元人民幣。

曾在無印工作熟知防盜「死角」

警方調閱監控隨即鎖定一男一女疑犯，當警員上門只見屋內密密麻麻堆了千餘件衣物及各類物件，都是無印良品的商品，幾乎達到了可以直接開店的規模。

到案後「雌雄大盜」坦承其「發家史」，疑犯劉某與妻子左某都有正職工作，劉某曾在無印良品工作，熟知店內購物流程，也清楚店內防盜「死角」，於是夫妻倆配合利用家裏留存的無印良品包裝袋，避開監視器從店內順利偷走衣物。