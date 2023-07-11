上海飛北京航班突遇強烈顛簸　空姐被拋到天花板撞爆指示燈

10日，有多名大陸網友在社群平台爆料，自己搭乘中國國際航空上海飛往北京的CA1524航班時，遭遇了驚險一刻，飛機在空中遇到強烈顛簸。一名旅客表示，事發時，女乘客和空姐甚至被拋到天花板上，連安全出口的指示燈也被撞壞。

乘客稱讚空姐反應專業：她們第一時間保護乘客

綜合陸媒報道，在中國地質大學擔任副教授的邢立達也是該航班的乘客之一，他在微博發文稱，飛行前半段還比較平穩，在飛機降落前約30、40分鐘，大家都來來回回去洗手間，突然飛機下墜，旅客們都受到驚嚇立即坐好，但在短時間內飛機再次猛烈下墜，把正在協助乘客回到座位的空姐、乘客都被拋飛到天花板，將安全出口的指示燈撞碎，天花板亦被踢開。邢立達稱讚空姐的反應冷靜迅速，「她們自然也是緊張，但第一時間保護了上拋的乘客，抱着一起上去了……而後又對受傷乘客展開救護，專業且冷靜」。

顛簸結束後，機組人員立即詢問飛機上是否有醫護人員，一名女護士乘客幫助2名傷者止血。邢立達稱，自己所見到的傷者只有這2人，「第一次顛簸時的提醒很重要，防止了更糟糕的情況」。飛機最終抵達原定目的地北京，受傷乘客及機組人員暫時留在機艙內，其他人正常離開機場。一名航空博主「FATIII」分析表示，根據航班資訊查詢網站「飛常準」的資料顯示，飛機高度沒有明顯異常的變化，但航程中遇上雷雨天氣，可能是導致顛簸的原因。對此，中國國際航空公司客服人員稱，目前還未接到相關情況的通知，暫時無法對此事作出回答。

國航於7月11日發文稱，2023年7月10日，國航CA1524航班（上海-北京），機型A330-300，在飛行過程中突遇晴空顛簸，機組和乘務組按程序處置，全力維護旅客安全，在此過程中一名旅客和一名乘務員受傷。 航班於17時18分正常落地，國航安排專人陪同受傷旅客和乘務員前往醫院治療。 國航對受傷旅客和員工表示關懷和慰問，將一如既往地做好安全運行和服務工作。



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