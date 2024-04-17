上海驚現「超級劏房」仲勁過香港 月租300人仔一出即被秒租

上海居大不易，但在當地竟然推出一房一廳，月租300人民幣的筍盤。原來有租房網推出「馬桶房」，床鋪竟放在馬桶後方，淋浴時還得小心不要把床淋濕。
上海「小複式」一房一廳月租金只要300
中國上海寸土寸金，各地民眾來到這物價昂貴的一線城市打工上班，房租每個月都得佔生活費龐大支出。
有房仲網最近推出上海「小複式」一房一廳，標榜每個月租金只要300人民幣，網民看到房間實拍後反應兩極、驚嘆不已。
因為它竟是奇特的「馬桶房」，只見5平方公尺大小的窄小空間，就藏在樓梯底下。一開門就是小廚房，附設油煙機，可用電磁爐煮飯，而中間式下沉式的小客廳，台階就成了臨時的餐桌。
而客廳右邊是洗手台，想躺在床鋪上，還得先穿過馬桶，而在床鋪上方還有一個電熱水器。房仲提醒，洗澡時蓮蓬頭水勢不能開太猛，不然會把床舖淋濕，更稱「這個房間給我的感覺還挺安詳的」。
影片發佈當天就被秒租
影片一出，網友反應兩極，有人吐槽說，「明明就是帶灶台的廁所，一室一廳」、「其實也還行，能掙到我還是能接受的」、「我還不如住橋底下呢，還能省300」、「這是我見過最炸裂的出租屋，沒有之一」
值得注意的是，14日影片發佈當天，這間房就被秒租出去。房仲稱「當晚，跑滴滴的朋友（網路叫車司機）租了，現在月租300元的房子沒有了，最便宜的月租700元（約3140元台幣），而且月租1000元以內的房子不太多，一推出就被承租了。」
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