上海驚現「超級劏房」仲勁過香港 月租300人仔一出即被秒租

上海居大不易，但在當地竟然推出一房一廳，月租300人民幣的筍盤。原來有租房網推出「馬桶房」，床鋪竟放在馬桶後方，淋浴時還得小心不要把床淋濕。

上海「小複式」一房一廳月租金只要300

中國上海寸土寸金，各地民眾來到這物價昂貴的一線城市打工上班，房租每個月都得佔生活費龐大支出。

有房仲網最近推出上海「小複式」一房一廳，標榜每個月租金只要300人民幣，網民看到房間實拍後反應兩極、驚嘆不已。

因為它竟是奇特的「馬桶房」，只見5平方公尺大小的窄小空間，就藏在樓梯底下。一開門就是小廚房，附設油煙機，可用電磁爐煮飯，而中間式下沉式的小客廳，台階就成了臨時的餐桌。

而客廳右邊是洗手台，想躺在床鋪上，還得先穿過馬桶，而在床鋪上方還有一個電熱水器。房仲提醒，洗澡時蓮蓬頭水勢不能開太猛，不然會把床舖淋濕，更稱「這個房間給我的感覺還挺安詳的」。

