上海高溫追平近百五年紀錄 川浙最少2人熱射病亡

受副熱帶高壓影響，上海、重慶、四川、江蘇、浙江、安徽、湖北等地近日持續悶熱，40度左右的高溫成為「家常便飯」，晚間亦有不少地方維持在30度或以上，預計到周六，北方高空冷渦開始「壓迫」，副熱帶高壓才會有所南移。

重慶最低氣溫破紀錄達33度

重慶繼周日錄得有氣象記錄以來最早的40度後，昨清晨5時25分，連最低氣溫也錄得破紀錄「高溫」33度，下午4時更錄得全國第二高溫41.3度，為當地今年新高。四川古藺則在昨午4時以42.5度成為全國高溫榜首，前後數小時亦一直以超過40度雄踞全國高溫榜第一位。上海甚至在昨午2時半追平149年來最高溫紀錄40.9度，上次錄得這個溫度是2017年7月21日。

酷熱天氣下，不少人中暑入院，甚至死亡。澎湃新聞報道，四川大學華西醫院周日罕有地連續收治了3名熱射病患者，年齡介乎20多至60多歲，有兩人是戶外工作者，另一人發病時正在濕熱的廚房煮飯，其中一名患者發病數小時就出現多重器官衰竭、消化道等全身多部位出血等，最後呼吸心跳驟停，經全力搶救後不治。

浙江近日亦有多人中暑入院，其中一名49歲車間工人上周三工作期間突然暈倒，入院時已經休克，體溫40.7度，經過31小時搶救，仍因多重器官衰竭兼彌散性血管內凝血不治。浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院急症室則在前兩天收治了十多名中暑患者。另據浙江紹興市衛健委資料，上月1至24日，全市報告21宗中暑，其中重症中暑1宗；上月25至本月7日，新增中暑140宗，其中重症中暑13宗。