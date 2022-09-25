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中國
2022-09-25 23:05:03

上海黃浦江邊暹羅鱷落網 游水曬太陽近半月疑被放生

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該條暹羅鱷突然現身上海黃浦江，不時暢泳，又不時爬到江邊曬太陽。(互聯網) 該條暹羅鱷似是在上海黃浦江邊度假。(互聯網) 該條暹羅鱷突然現身上海黃浦江，不時暢泳，又不時爬到江邊曬太陽。(互聯網) 上海黃浦江邊的暹羅鱷被捕。(互聯網) 上海黃浦江邊的暹羅鱷被捕。(互聯網)

一條長約1米的鱷魚本月中突然現身上海黃浦江，不時暢泳又不時爬上灘塗曬太陽，還表情多多，一時瞇眼似是在享受「陽光與海灘」，一時張大嘴似是打呵欠，然後轉眼又游回水中，相當悠閒。當地民眾大為驚訝，形容是「神奇的黃浦江畔新客人」、「陸家嘴金融中心出來的金融巨鱷」，並猜測「又是放生？」

內地本土鱷魚只得揚子鱷

內地本土鱷魚只得揚子鱷，而上海地區並無野生鱷魚分布。專家判斷，該條鱷魚是主要分布於東南亞的「暹羅鱷」，可能被丟棄、放生或者從養殖場逃出。雖然因為地形關係，該條暹羅鱷無法爬上岸，但牠始終是一條鱷魚，一旦有人「貪得意」與之接觸，而鱷魚認為自己「受襲」，就會發動攻擊。

相關部門曾兩度派員捉拿這條暹羅鱷，都被其逃脫，最後利用雪藏魚設陷阱，終於在周日(25日)成功捉到這條「非法居民」。

連續6日出動144名警力搜索鱷蹤

上海傳媒透露，上海邊防港航公安分局聯同徐匯分局連續6日在黃浦江沿岸展開水陸搜尋，累計動用12艘公安艇、30輛警車、144名警力，至周日終於在徐匯濱江一處堤岸發現暹羅鱷蹤跡，遂第一時間聯絡農業、環衛部門及動物保護組織等，制定不傷害暹羅鱷的捉拿方案——誘捕。

在暹羅鱷食用作為誘餌的雪藏魚時，埋在周邊的漁網就將暹羅鱷纏繞；相關人員一擁而上，用火鉗將其控制，再將其轉移至岸上。目前該條暹羅鱷已被轉送至浦東新區川沙鎮水生野生動物救助基地，交由專業人士看管飼養。

上海早前曾有人放生淡水殺手鱷雀鱔

就在上月底，上海虹口區有人在河道內放生一條被稱為「淡水殺手」的外來物種「鱷雀鱔」，導致大量魚被吃，破壞生態平衡。該條鱷雀鱔最終在本月初被捕殺，估計是附近一家商戶無力飼養後放生。

上海虹口區一條河中捕獲的鱷雀鱔，長約1米。(互聯網) 上海虹口區一條河中捕獲的鱷雀鱔，重8.2公斤。(互聯網)
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