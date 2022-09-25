上海黃浦江邊暹羅鱷落網 游水曬太陽近半月疑被放生

一條長約1米的鱷魚本月中突然現身上海黃浦江，不時暢泳又不時爬上灘塗曬太陽，還表情多多，一時瞇眼似是在享受「陽光與海灘」，一時張大嘴似是打呵欠，然後轉眼又游回水中，相當悠閒。當地民眾大為驚訝，形容是「神奇的黃浦江畔新客人」、「陸家嘴金融中心出來的金融巨鱷」，並猜測「又是放生？」

內地本土鱷魚只得揚子鱷

內地本土鱷魚只得揚子鱷，而上海地區並無野生鱷魚分布。專家判斷，該條鱷魚是主要分布於東南亞的「暹羅鱷」，可能被丟棄、放生或者從養殖場逃出。雖然因為地形關係，該條暹羅鱷無法爬上岸，但牠始終是一條鱷魚，一旦有人「貪得意」與之接觸，而鱷魚認為自己「受襲」，就會發動攻擊。

相關部門曾兩度派員捉拿這條暹羅鱷，都被其逃脫，最後利用雪藏魚設陷阱，終於在周日(25日)成功捉到這條「非法居民」。