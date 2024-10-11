上海「學習困難門診」開張即爆滿　醫：兩歲也來掛號

上海一醫院「學習困難門診」開張即爆滿 醫：兩歲也來掛號

上海兒童醫學中心近日開設「空間與數學學習困難門診」，為在數學、物理、化學等科目有學習障礙的學生，進行診斷治療。意外的是，一開診即火爆，10月前三周名額全滿，甚至有家長幫2歲孩子來掛號！

據《極目新聞》報道，在「上海兒童醫學中心」微信官方服務號查詢，院方每周二上午提供8個看診名額，掛號費為316元人民幣（約347港元）。目前，10月15日與10月22日的門診已經全部約滿。

需要「先評估後治療」

開診首日共有6位預約患兒家庭就診，最遠者從南通、昆山趕來，年齡集中於小學四年級至初中二年級，家長主訴都是「數學成績不好」。問診時，組成團隊的5名醫生將分別和孩子、家長進行約半個小時交流，了解孩子學習生活中的表現和困擾，初步判斷孩子可能存在的問題。院方指出，該門診很特殊，需要「先評估後治療」。

該中心發育行為兒科精神衛生專業副主任醫師馬希權表示，首日接診的6個孩子裡，多半是注意力缺陷，只有兩個初步評估為數學學習困難，其中1個是典型的空間表徵困難，還有一個疑似患有與空間想像能力相關的「心盲症」。