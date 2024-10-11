熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-10-11 12:15:41

上海「學習困難門診」開張即爆滿　醫：兩歲也來掛號

分享：

上海一醫院「學習困難門診」開張即爆滿　醫：兩歲也來掛號

adblk5

上海兒童醫學中心近日開設「空間與數學學習困難門診」，為在數學、物理、化學等科目有學習障礙的學生，進行診斷治療。意外的是，一開診即火爆，10月前三周名額全滿，甚至有家長幫2歲孩子來掛號！

據《極目新聞》報道，在「上海兒童醫學中心」微信官方服務號查詢，院方每周二上午提供8個看診名額，掛號費為316元人民幣（約347港元）。目前，10月15日與10月22日的門診已經全部約滿。

需要「先評估後治療」

開診首日共有6位預約患兒家庭就診，最遠者從南通、昆山趕來，年齡集中於小學四年級至初中二年級，家長主訴都是「數學成績不好」。問診時，組成團隊的5名醫生將分別和孩子、家長進行約半個小時交流，了解孩子學習生活中的表現和困擾，初步判斷孩子可能存在的問題。院方指出，該門診很特殊，需要「先評估後治療」。

該中心發育行為兒科精神衛生專業副主任醫師馬希權表示，首日接診的6個孩子裡，多半是注意力缺陷，只有兩個初步評估為數學學習困難，其中1個是典型的空間表徵困難，還有一個疑似患有與空間想像能力相關的「心盲症」。

該門診竟有家長幫兩歲孩子來掛號。（示意圖／pixabay）

家長無需如此焦慮

上海交通大學心理學院博士趙冰蕾表示，「心盲症」又稱想像障礙、幻像可視缺失症，症狀為無法在腦海中形成圖像，雖表現為數學成績不佳，但也會在一定程度上造成生活中的其他不便。

趙冰蕾強調，家長應根據孩子存在的根本問題給予相應的幫助，而不是一味地施壓：「有人私下聯繫我是否能加號，結果他的孩子才兩歲。我跟他說『別過來了，還沒到上學的年紀』，家長真的無需如此焦慮。」在內地的小學生中，數學障礙總體患病率為8.97%，且隨著兒童年齡的增長而降低。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 