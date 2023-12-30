 上海「香港話梅王」兩粒賣51.2元天價惹議　網民：吃了會延年益壽？

相關發文在網路引發不少網友熱議，直呼「兩顆話梅51.2元，確實吃不起」、「甚麼神仙話梅啊，按克賣」、「我的天，是我吃不起的東西」、「吃了可以延年益壽嗎」。

網傳照片中，一個塑膠袋裏裝着兩顆話梅，白色收據寫明消費時間為今年12月26日中午，地點為上海市普陀區環球港商場，這兩顆話梅「每克售價為3.2元，重量為16克，價格為51.2元」，換算下來，一市斤（500公克）售價高達1,600元人民幣（約1,765港元），讓該網友忍不住吐槽：「兩顆話梅51.2元，還有更離譜的物價嗎？」

有民眾日前在社交平台發文稱，在上海一家店鋪購買兩顆話梅，價格為51.2元人民幣（約56.5港元），引發網友熱議太離譜，對此當地市監局表示食品屬市場調節價，只要「明碼標價」就不違法。

當局：明碼實價並不違法

對此《上游新聞》12月27日下午通過電話，聯繫涉事「香港話梅大王」環球港店，一名工作人員表示，店裏的特選話梅王之所以賣1600元人民幣一市斤，是因為製作過程比較繁瑣：「梅子都是手工一個一個挑的，每個梅子表皮光滑，外觀不能有坑，原材料用得比較好。」除了直接吃，泡酒和泡水都可以。

記者詢問上海該區市場監督管理局，一名工作人員表示：「食品是完全的市場調節價，政府部門不干預，（商家）自行定價。」另外，對於商品標籤上的售價為50克售價一事，該工作人員表示：「這方面也是沒有相關規定，只要寫清楚明確告訴你（價格），那就不違法」。

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