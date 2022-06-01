上海2個月封城結束 今日起恢復正常復工復產

交通方面：凌晨起住宅區恢復出入，公共交通恢復營運，包括市域內地面公交、軌道交通全網及江輪渡；機動車、出租車和網約車亦可恢復通行；

除中高風險地區、封控區和管控區外，私家車和單位用車正常出行。 任何單位和個人不得以任何理由限制本區居民出門回家，或是限制復工復產的員工上班下班。