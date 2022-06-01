上海2個月封城結束 今日起恢復正常復工復產

上海因爆發新冠肺炎，自3月底起封城至今。5月疫情緩和，上海今日起全市進入解封第3階段，復工復產，恢復正常生產生活秩序。
- 交通方面：凌晨起住宅區恢復出入，公共交通恢復營運，包括市域內地面公交、軌道交通全網及江輪渡；機動車、出租車和網約車亦可恢復通行；除中高風險地區、封控區和管控區外，私家車和單位用車正常出行。任何單位和個人不得以任何理由限制本區居民出門回家，或是限制復工復產的員工上班下班。
- 外交通方面：來往上海的國內航班逐步恢復；陸路進出上海通道的防疫管控措施將擇期解除
- 商店方面：購物中心、超市、便利店、藥店等有序恢復營業，農貿市場有序恢復。郵政快遞有序恢復處理中心和營業網點，逐步全面恢復個人寄遞服務。
- 復課方面：會分階段復課，優先安排高三、高二、初三學生復學。中小學其他年級繼續網上教學至本學期末。幼兒園、託兒所、託育機構等不安排幼兒返園。
踏入午夜，浦東的商業大樓和東方明珠塔亮燈，並顯示出「我愛上海」字樣，外灘隨即出現人潮和車龍，慶祝長達兩個多個月封鎖結束，多處交通擠塞，食肆至凌晨時份仍坐滿人，亦有小區居民外出放煙花。早上不少民眾恢復外出上班，地鐵全部20條路線恢復基本運行，但個別車站仍然關閉。乘客進入車站前要掃二維碼。上海地鐵表示，早上累計客流量超過91萬人次，比3月中旬同期少近5成。