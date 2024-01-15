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中國
2024-01-15 13:20:00

上海26歲外賣3年賺102萬元人民幣 還清欠債兼買到2間屋

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陳思爆紅後接受了內媒《澎湃新聞》的採訪，他表示為了在老家開餐廳，向銀行貸款80萬元人民幣。然而，餐廳僅開了5個月便嚴重他當時滿腦子就想著掙錢還債：「邁出這一步去闖，不會比現在更差，只會更好。」

上海一名26歲的外賣員陳思，近日因跑外賣3年賺了102萬元人民幣引發熱議。他近日受訪時就分享了自己靠外賣從負債者逆襲成坐擁2間屋的勵志故事。陳思爆紅後接受了內媒《澎湃新聞》的採訪，他表示自己是江西撫州人，早前為了在老家開餐廳，向銀行貸款80萬元人民幣。然而，餐廳僅開了5個月便嚴重虧損，甚至還背上負債。陳思決定到上海闖蕩，「當時滿腦子就想著掙錢還債，邁出這一步去闖，不會比現在更差，只會更好」。

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陳思手上有不少騎車摔倒、凍傷的傷口。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

陳思手上有不少騎車摔倒、凍傷的傷口。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

成為「單王」秘訣 就是「勤快」與「規劃」

陳思表示，2019年剛到上海時，在餐廳當廚師，月薪1.3萬元人民幣，2020年他開始兼差做外賣，「那時比現在還辛苦，一天大概就睡3小時」。 後來，陳思索性辭掉了廚師工作，專職送外賣，3年多來賺了102萬元人民幣。業界人士證實，陳思曾多次成為外賣平台的月度「單王」。陳思提到，剛做的時候他一天接單18個小時，一個月只休息一天，後來平台規定，一天只能接單12小時，他就馬上到另一家平台註冊，多一個平台接單，「現在比較沒那麼拚了，做6休一，休息完一天就繼續幹」。但他也強調，希望大家不要模仿他的工作強度，要量力而為。另外，他也提到成為「單王」的秘訣，靠的就是「勤快」與「規劃」。他分享，「主要靠勤快肯幹，同時還要對路熟悉，就是熟能生巧，比如從一個社區到另一個社區，有的騎手要繞一圈，而我只需要一分鐘就可以到旁邊的社區了，因為路熟，可以抄小路」。如今，陳思已經還清了貸款，還在老家買了2間屋，目前剩10萬元人民幣房貸尚未繳清。陳思說，等到把剩下的貸款還清後，打算再次創業，也計畫在2、3年內結婚，「我想要靠自己過上理想的生活」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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