上海5層高大廈疑施工不慎　外牆倒塌致2傷1失聯

上海寶山區一處商住兩用5層樓房，疑裝修不慎導致崩塌，整面牆體瞬間垮落，隔壁酒店也受波及，有住客表示事發時感覺床在晃，截至發稿已救出2人送醫救治，1人失聯持續搜救中。
原本有5層呈「J」字形
綜合《紅星新聞》、《極目新聞》等內媒報道，事故發生在1月3日清晨4時49分，友誼路50號一裝修建築發生局部崩塌，坍塌面積約50平方米。涉事樓房所在的十字路口周圍約100米的區域外拉起警戒線，多名消防救援人員、吊車、挖掘機參與救援。
事故現場及附近居民表示，崩塌建築事發前處於裝修施工狀態，但不清楚其歸屬單位。崩塌建築原本有5層呈「J」字形，樓體與一家漢庭酒店和一家口腔醫療機構相連。
預訂平台顯示酒店「暫停營業」
一名住客告訴記者，她住在距離崩塌位置較近的客房，事發時不僅聽到崩塌的聲音，還感覺到床都在晃動；另一名女住客則表示，自己下榻在遠離崩塌一側的客房，早上不到5點鐘被驚醒後，跟着人群逃下了樓。發生崩塌後，該酒店在預訂平台已顯示為「暫停營業」。
據上海市寶山區消防救援支隊3日上午通報，事發後，相關部門趕赴現場處置，已救出2人送醫救治，1人正在搜救過程中，各項處置工作正在進行中。當日下午3時左右，記者看到現場封鎖的區域縮小，事發地所在的十字路口恢復了交通，但消防救援人員仍在現場。
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