上海5層高大廈疑施工不慎　外牆倒塌致2傷1失聯

上海寶山區一處商住兩用5層樓房，疑裝修不慎導致崩塌，整面牆體瞬間垮落，隔壁酒店也受波及，有住客表示事發時感覺床在晃，截至發稿已救出2人送醫救治，1人失聯持續搜救中。

原本有5層呈「J」字形

綜合《紅星新聞》、《極目新聞》等內媒報道，事故發生在1月3日清晨4時49分，友誼路50號一裝修建築發生局部崩塌，坍塌面積約50平方米。涉事樓房所在的十字路口周圍約100米的區域外拉起警戒線，多名消防救援人員、吊車、挖掘機參與救援。

事故現場及附近居民表示，崩塌建築事發前處於裝修施工狀態，但不清楚其歸屬單位。崩塌建築原本有5層呈「J」字形，樓體與一家漢庭酒店和一家口腔醫療機構相連。