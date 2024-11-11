上海LEGOLAND｜中國首樂高樂園下年夏季開幕 概念片首公開（有片）

備受關注的中國首座樂高樂園上海樂高樂園度假區（上海LEGOLAND），首席運營官John Jakobsen在中國國際進口博覽會（進博會）上宣布，開園時間將會是2025年夏季。

中國首座樂高樂園 2至12歲親子家庭玩樂天堂

上海樂高樂園在進博會上的攤位，用了成千上萬的樂高積木搭建出一個五彩繽紛的奇幻世界，非常莊觀。

據介紹，位於金山區楓涇鎮的上海樂高樂園度假區，是一座專為2至12歲親子家庭量身打造的樂高主題樂園與酒店綜合旅遊目的地，更是長三角地區最受期待的主題樂園之一。

在樂園內，小遊客可以體驗專為他們量身定制的過山車，亦可以在駕駛學校內獲得人生中的第一張「駕照」，以及與父母一起在救援學院體驗救火任務等。

此外，小遊客更可以感受到融合了中國傳統文化和江南水鄉元素的遊船等玩樂項目。還有全球首發的「悟空小俠」主題園區、樂高樂園創想世界等特色項目。