上海LEGOLAND｜中國首樂高樂園下年夏季開幕 概念片首公開（有片）

備受關注的中國首座樂高樂園上海樂高樂園度假區（上海LEGOLAND），首席運營官John Jakobsen在中國國際進口博覽會（進博會）上宣布，開園時間將會是2025年夏季。
官方更在現場首次公開度假區全貌概念影片，揭開上海LEGOLAND度假區的神秘面紗。
文章出處：「當代中國」網站
中國首座樂高樂園 2至12歲親子家庭玩樂天堂
上海樂高樂園在進博會上的攤位，用了成千上萬的樂高積木搭建出一個五彩繽紛的奇幻世界，非常莊觀。
據介紹，位於金山區楓涇鎮的上海樂高樂園度假區，是一座專為2至12歲親子家庭量身打造的樂高主題樂園與酒店綜合旅遊目的地，更是長三角地區最受期待的主題樂園之一。
在樂園內，小遊客可以體驗專為他們量身定制的過山車，亦可以在駕駛學校內獲得人生中的第一張「駕照」，以及與父母一起在救援學院體驗救火任務等。
此外，小遊客更可以感受到融合了中國傳統文化和江南水鄉元素的遊船等玩樂項目。還有全球首發的「悟空小俠」主題園區、樂高樂園創想世界等特色項目。
上海LEGOLAND設主題酒店和八大主題區
截至目前，上海樂高樂園的騎乘設備大部分已順利抵達中國，並進入安裝階段。例如有飛龍過山車項目的機械軌道和支柱安裝，現時已圓滿完成。標誌性項目樂高大飛車，以及全球首次亮相的花果山冒險項目的機械軌道設備安裝也在有序推進。
今年年底，上海樂高樂園將對部分騎乘設施啟動調試。
另一個外界焦點，是上海樂高樂園在進博會現場首度公開的上海樂高樂園度假區全貌概念影片。
跟隨着鏡頭穿梭於樂園主題酒店和八大主題區之間，身歷其境感受超過75個互動騎乘設施、精彩表演和娛樂景點帶來的遊樂體驗，不由得令人對長三角大型主題樂園充滿期待。
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