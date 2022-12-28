下月8日取消隔離 恢復出境遊 梁萬年：絕不是放任不管

衛健委宣布新冠感染，改為「乙類乙管」防控模式，取代2020年1月20日起的「乙類甲管」(即以鼠疫、霍亂的甲類傳染病模式管控)。新政策在隔離措施方面，感染者不再隔離，不再判定密切接觸者；無症狀、輕症患者居家自我照護。至於檢測安排，由以往全民核酸檢測，改為「願檢盡檢」；養老院、社福機構、醫院等院友及工作人員要定期檢測。治療確診病人方面，在二級以上醫院及地方診療所，盡力設立發熱門診，醫治一般病人；有基礎疾病的重症患者，則交予條件較佳的三級醫院治療；繼續以接種疫苗作預防手段，並以長者為重點加強接種。

水陸口岸同時通關

以往嚴加防範的「外防輸入」也拆牆鬆綁，所有到內地的入境旅客，除不用做落地檢測外，也不用「坐疫監」，只需在入境前48小時核酸檢測陰性，入境時填寫健康申明卡，抵境後即可進入社區；有序恢復中國公民出境旅遊；恢復外籍人士入境簽證。國家移民局隨後宣布，下月8日起恢復水路和陸路客運通關。

有關政策引發極大關注，梁萬年昨在國務院聯防聯控新聞發布會上表明，「『乙類乙管』絕不是放任不管」，放寬初期或增加感染病例，引發藥物供應不足，部分地區醫療體系或會太多求診而崩潰，甚至會引起公眾的恐慌等現象，強調當局已積極準備以保障調整的平穩過渡。他又表明，目前由防感染轉移至醫療救治，工作目標是「保健康，防重症」，特別需要關注老年人、有基礎性疾病民眾、兒童、孕產婦等重症高風險人群的疫苗接種、個人防護和感染後的及時救治，最大限度的保障醫療需求，最大限度的減少重症和死亡。