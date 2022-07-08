不佔每日2000個配額 深圳增設「人文關懷」通關名額

內地上周將入境隔離檢疫縮短至「7+3」後，從香港入境深圳的每日配額即使增至2,000個仍然供不應求，加上有黃牛用「搶票神器」搶配額炒賣，不少迫切需要回內地人士難以預約。有港媒周三報道，深圳政府已開設「人文關懷通關名額」，供8類特殊人群申請，包括70歲以上長者、在港無監護人的14歲以下兒童、直系親屬近期病危或去世人士等，不佔用每日通關配額。

報道引述深圳「12345」市長熱線指，共8類特殊人群可申請人文關懷通關名額，除了上述3類，還有孕婦產婦及其陪護人員、患基礎性疾病或重病而不適合集中隔離人士、由香港入境深圳而目前仍滯留香港超過5天的國外留學生、需要參加法庭開庭人士、參加重要考試人士。申請者需要提供相關證明以供甄別審核。

至於申請方法，報道指，可透過「深圳12345熱線」微信公眾號留言、致電深圳官方「0755-12345」等方式，留下姓名、證件號碼等資料，由專人對接安排。

與此同時，港深目前唯一通關的深圳灣口岸，旅客清關服務時間今起調整為上午9時至晚上8時，直至另行通告，免費核酸檢測服務則在每日上午8時至晚上6時半提供。

另一邊廂，澳門新冠肺炎疫情繼續3位數增長，前日新增128宗本土個案，累計1,215宗。澳門警方昨再澄清，暫未有「封城」計劃，又強調市面物資充足，民眾毋須搶購。

