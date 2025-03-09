不准加班！大疆推「反加班運動」強制員工下班 反內捲

「內捲」被視為近年內地社會的一大問題。曾被貼上「最捲」、「捲上天」標籤的科技公司，無人機廠商大疆，據報上月起開始「反內捲」，展開「不准加班」的運動，人事部會巡樓催促同事下班，其在上海的辦公大樓更會於晚上9時準時熄燈，一改過去員工往往加班至晚上11、12時的風氣。據報大疆冀藉此提升員工工作效率，有評論指成效有待觀望，但亦有聲音認為大企業應帶頭樹立社會新風氣。

內捲的意思是指內部競爭過分激烈，卻沒帶來成績及經濟效果，甚至形成內耗。學生由考試爭學位到出社會工作亦面臨內捲情況，導致有人因此決定「躺平」。近年內地互聯網行業也出現所謂的「996」式加班，即早上9時上班、晚上9時才下班，每周6天如此。

