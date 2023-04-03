不想努力了？男子寫紙條認識「姐姐」　遭富婆老公上門怒罵：有沒有道德底線

記者林兪彤／綜合報道
真的不想努力了！在內地，有名00後男子在自家社區的停車場裏物色開着名車的富婆，沒想到還真的給他找到了，只不過還沒抱到富婆阿姨的「大腿」，阿姨的老公卻找上門來了。
29日，內地重慶一名00後年輕人在一位女士的車上留下紙條，表示想要和她交朋友。白紙上，以潦草的字跡寫着「你好，姐姐，打擾了，以這種方式給你打招呼，希望姐姐不要怪我。想和姐姐認識一下，交個朋友，我是00後的小伙子，身高180，如果姐姐願意和弟弟交朋友的話，可以加弟弟聯繫方式」。
沒想到，女子的丈夫很快就找到了這位「弟弟」的住所，還對他進行了批評教育「作為一個年輕人，你有沒有一個基本的道德底線」。這位年輕人也誠懇認錯，表示不會再騷擾女子。而女子丈夫也表示，不是只有他自己家，他希望年輕人也不要騷擾住在社區的其他住戶，女子的丈夫最後更直言批評該名年輕人，「你不知道別人是有夫之婦嗎」。
對於這位年輕人的行為，網友們也紛紛吐槽表示，做人要腳踏實地，不要想着不勞而獲。也有不少網友表示：「都說女生拜金，其實男生拜金起來更可怕」、「教訓的挺好的，現在想走捷徑的男人太多了」、「字寫成這樣一看就知道沒讀書，還想撩富婆」。
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