不想努力了？男子寫紙條認識「姐姐」　遭富婆老公上門怒罵：有沒有道德底線

記者林兪彤／綜合報道

真的不想努力了！在內地，有名00後男子在自家社區的停車場裏物色開着名車的富婆，沒想到還真的給他找到了，只不過還沒抱到富婆阿姨的「大腿」，阿姨的老公卻找上門來了。

29日，內地重慶一名00後年輕人在一位女士的車上留下紙條，表示想要和她交朋友。白紙上，以潦草的字跡寫着「你好，姐姐，打擾了，以這種方式給你打招呼，希望姐姐不要怪我。想和姐姐認識一下，交個朋友，我是00後的小伙子，身高180，如果姐姐願意和弟弟交朋友的話，可以加弟弟聯繫方式」。