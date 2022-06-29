不愛開冷氣風扇 七旬婦重度中暑暈倒家中

雖然「唔開冷氣唔會死」，但在酷熱天氣下還是「應開則開」，特別是老人家，否則可能像以下事主患上死亡率高達50%的重度中暑「熱射病」。浙江《都市快報》報道，杭州一名78歲姓金大媽平時不愛開冷氣，也很少開風扇，惟當地近日最高氣溫動輒超過攝氏35度，金大媽周日晚上已感頭暈不適，周一早上更突然在家中暈倒，不斷抽搐。家人急忙召救護車將金大媽送入杭州市西溪醫院，醫生檢查後證實其患上熱射病，體溫高達40.2度，血氧低至78。經搶救後，金大媽在深切治療部留醫。

醫生：老人散熱機能下降易中暑

報道引述涉事醫院急診科主治醫師樂旭東指出，很多老人家不習慣開冷氣、風扇，炎熱天氣下往往自我感覺不熱，「但老人的機體散熱功能下降，長時間呆在悶熱的環境中，就很容易中暑」。

樂旭東表示，金大媽的情況屬於典型熱射病，主要是被動暴露於炎熱環境，引致機體產熱兼散熱失衡而發病，一般是逐漸起病，初時症狀不明顯，一至兩日後情況加劇，出現神志模糊、譫妄、昏迷等，或有大小便失禁，體溫可高達40至42度，亦可能會有心衰、腎衰等。

室內要注意通風降溫 條件允許應開冷氣

樂旭東提醒，要預防中暑，在室內時應要注意通風降溫，若條件允許，應開冷氣；飲食上少食高油高脂食物，多食含水分較高的食物，並應減少熬夜，注意勞逸結合，增強個人體質。若到室外，應盡量避免在一日之中最熱時段出行，減少室外停留時間並做好防曬；隨身帶水，少量多次飲水，及時補充水分和鹽分，注意勿飲用含乙醇或大量糖分的飲品，否則會失去更多體液，同時應避免飲用過涼飲品，以免造成胃部痙攣。