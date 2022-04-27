不是芫茜！台灣網民票選最討厭蔬菜 竟然係大蒜

台灣人最討厭的不是芫茜，最愛吃的也不是它。(互聯網)

投票結果顯示，台灣人最愛吃蔬菜前三分別是高麗菜(椰菜)、地瓜葉(番薯葉)、小白菜，最不愛吃蔬菜前三則是大蒜、美白菇(蟹味菇)、紅鳳菜。

台灣人最討厭的蔬菜，竟然不是經常被網民拿出來嫌棄的香菜(芫茜)！台灣千禧之愛健康基金會早前聯同衛生福利部國民健康署及農業委員會農糧署舉行「食物明星賽」，讓網民從六大類食物中投票選出最愛吃及最少吃(不愛吃)的食物，結果最不愛吃的蔬菜「爆冷」，是吃台灣香腸時絕不能少的「大蒜」！

全榖雜糧類方面，雜糧米飯同時登上最受喜愛和最討厭的第三名，白米飯和麵條毫無懸念是台灣人的最愛，最討厭的則是油條、馬來糕(馬拉糕)。豆魚蛋肉類之中，台灣人最愛的是豆腐、鮭魚(三文魚)、雞蛋，最不愛吃素火腿、田雞、鴿蛋。

最討厭生果係榴槤

至於水果，原來台灣人最愛吃的不是芭樂、釋迦、蓮霧之類特產，而是香蕉、火龍果和梨子，都是台灣本土作物；最不吃的則是榴槤、覆盆莓(紅莓)和金棗(金桔)。

堅果種子類當中最受歡迎的是核桃、松子仁、開心果，最討厭亞麻仁籽、瓜子、銀杏果(白果)；乳品類當中台灣人至愛鮮乳(鮮奶)、優酪乳(乳酪飲品)、優格(乳酪)，最不愛蒸發奶(淡奶)、奶粉、乳酪絲(芝士絲)。

今次投票有17萬人參與，30至39歲佔最多，有34.2%，其次是40至49歲。