不滿常在草地大小便 小區保安毒死11隻寵物狗

黑龍江牡丹江市一個小區早前有11隻寵物狗，相繼在樓下散步後嘔白泡死亡。狗主大為悲痛，懷疑有人落毒害狗，於是報警。警方終發現是小區一名姓王保安不滿寵物狗肆意在草地大小便，於是與同小區一名姓沙業主合謀，用老鼠藥浸雞肝，再灑在寵物狗散步必去的草地。
保安用老鼠藥浸雞肝投放草地
黑龍江廣播電視台報道，出事的11隻寵物狗都曾去同一塊草地散步，警方在該草地上發現一些雞肝碎，化驗後證實含老鼠藥，與死亡寵物狗胃內的毒物成份一樣。警方再翻查事發現場監控，發現王男形跡可疑，但王男矢口否認與毒狗案有關，直到警方在其所穿的衣服袖口驗出被毒死狗隻的血液，以及毒雞肝所含的老鼠藥。
保安與一名業主合謀毒死狗
王男承認，很不滿小區內的寵物狗隨意在草地大小便，「看著(覺得)有點兒太煩人」，於是與姓沙業主商量如何「對付」這些寵物狗。沙業主隨即托朋友購買老鼠藥，然後將老鼠藥交給王男，王男就買來雞肝，浸在老鼠藥中，然後在當值時將毒雞肝投放在涉事草地。被毒死的11隻狗總值5萬多元人民幣。
當地法院近日審理後，認為王男與沙業主所投放的老鼠藥，只要是經過涉事小區草地的兒童或動物，都有可能誤食，並可能死亡，還有可能令人或動物沾上老鼠藥，再傳播到他人身上並造成傷害，客觀上造成「危害公共安全」的後果，故構成「投放危險物質罪」。
兩名被告分別囚3年7個月及3年半
「投放危險物質罪」量刑為3年以上、10年以下有期徒刑。法院指，基於兩名被告認罪認罰，且案發後向全部受害者賠償了經濟損失並獲得諒解，故分別對王男及沙業主判囚3年7個月及3年6個月。