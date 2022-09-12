不滿常在草地大小便 小區保安毒死11隻寵物狗

黑龍江牡丹江市一個小區早前有11隻寵物狗，相繼在樓下散步後嘔白泡死亡。狗主大為悲痛，懷疑有人落毒害狗，於是報警。警方終發現是小區一名姓王保安不滿寵物狗肆意在草地大小便，於是與同小區一名姓沙業主合謀，用老鼠藥浸雞肝，再灑在寵物狗散步必去的草地。

保安用老鼠藥浸雞肝投放草地

黑龍江廣播電視台報道，出事的11隻寵物狗都曾去同一塊草地散步，警方在該草地上發現一些雞肝碎，化驗後證實含老鼠藥，與死亡寵物狗胃內的毒物成份一樣。警方再翻查事發現場監控，發現王男形跡可疑，但王男矢口否認與毒狗案有關，直到警方在其所穿的衣服袖口驗出被毒死狗隻的血液，以及毒雞肝所含的老鼠藥。