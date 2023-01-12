不滿玻璃未抹乾淨 甘肅男暴打抹窗工人：給我死在這兒

臨近農曆新年，家家戶戶都大掃除，不少人更會請鐘點清潔住所。甘肅張掖民樂縣就有一家人請了3人抹全屋玻璃窗，結果戶主兒子認為未有抹乾淨，與對方爭執，繼而動武。

抹窗工人被打到一臉血

從網傳短片可見，一名被打到一臉血的抹窗工人，緊緊抓著一名男子的衣服，冀藉此阻擋對方攻勢，惟男子繼續搥打抹窗工人，還叫囂「老子今天打死你」、「知道你為啥是農民不？就這個X樣子」、「你不死在這兒，我都看不起你，聽見了嗎？聽見了沒？給我死在這兒」，又試圖攻擊疑似抹窗工人妻子，還辱罵在旁拍攝證據的另一名抹窗工人，稱「你跟個狗一樣子，沒拍過你爹嗎，來，拍好了，就在這兒，拍好」。

男子的母親則多次試圖拉開雙方，又要求兒子收手，還阻止疑似抹窗工人妻子介入，罵「就這個樣子我也是當官了，你呢，擦個窗戶都沒擦乾淨」。

警方通報當事雙方口角打架

民樂縣警方周三通報，事發在當日下午4時許，姓董男子與姓張抹窗工人就玻璃是否擦乾淨發生爭議，「進而引發口角打架」，致張男受傷，警方接報後第一時間出警處置，並已受案調查，目前案件正進一步辦理中，「公安機關將依法對違法行為人進行處理」。

事件掀起網民熱議，「這樣子侮辱打工人嗎」、「擦不乾淨可以另請人，但打人是錯的」、「就算擦不乾淨看不下去不給錢或者少給就行了啊，為啥要辱罵他人」、「昨天我擦了半天自己家玻璃，擦玻璃比普通的打掃累多了，哪裡不乾淨讓人家再擦就行了，再說了，也不知道到底有多不乾淨，讓你這麼囂張」。還有網民表示，「為甚麼明明是被打卻變成了打架，措辭很奇怪啊」、「受案調查不是立案調查？」、「聽說這小夥子自己說有背景呀」。