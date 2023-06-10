不滿航班因救人延誤　內地男大鬧機艙被拒載　乘客齊罵「滾下去」

男子不滿航班因救人延誤而大吵大鬧，被機長拒載報警帶下機。（圖／翻攝澎湃新聞）

搭飛機遇到航班因救人延誤，民眾大多都能包容理解，但內地一名男子卻因此在機上大鬧近一個小時，機長無奈之下只好報警拒載。見警員上機將人帶下飛機，不少乘客當場叫好，甚至忍不住怒喊「滾下去」。

乘客心臟不適 飛機開回登機口

綜合陸媒報道，該宗鬧機事件發生在6月8日晚間，一架從廣東廣州飛往上海的航班，原定21時40分起飛，因天氣原因延誤至凌晨0點08分起飛。在飛機順利推出跑道準備起飛時，又因有乘客心臟不適需要下機，機長選擇生命第一，將飛機開回登機口，讓不適的乘客下機。

沒想到屋漏偏逢連夜雨，由於該班機延誤無法在虹橋機場關閉前抵達，只能選擇改落上海浦東機場。就在機上乘客默默等待下一次起飛時，一名男子突然在飛機大吵大鬧。有知情人士表示，該男子是因不滿降落機場從上海虹橋機場改到浦東機場，也有人稱是男子想從經濟艙換到商務艙。

不論機組人員如何苦口婆心勸說，該名男子依舊不為所動，機長最終只好報警，請警員把人帶下飛機，最終在同機乘客叫好聲中，結束這場鬧劇，該航班也得以於凌晨1點50分起飛。

此事一出立刻受到網友熱烈討論，有人認為無論如何，都不應該在飛機上鬧事，況且這還涉及到人命，還有人認為應將涉事乘客拉入黑名單，禁止其乘坐公共交通工具。

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